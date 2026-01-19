Manchester City contrata zagueiro Marc Guéhi, capitão do Crystal Palace
compartilheSIGA
O Manchester City anunciou nesta segunda-feira (19) a contratação zagueiro Marc Guéhi, capitão do Crystal Palace, para reforçar seu sistema defensivo, que vem sofrendo com os desfalques.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Segundo a imprensa britânica, o City desembolsou 23 milhões de euros (R$ 143 milhões na cotação atual) para ter o jogador de 25 anos, cujo contrato com o Palace terminaria no final da temporada.
Guéhi, que vai utilizar a camisa número 15, assinou com os 'Citizens' por cinco anos e meio, até 2031.
Vice-líder do Campeonato Inglês, sete pontos atrás do Arsenal, o Manchester City atualmente está sem os zagueiros Josko Gvardiol, John Stones e Rúben Dias, todos afastados por lesão.
Seguro, experiente e sem grande histórico de lesões, Marc Guéhi tem 26 jogos pela seleção inglesa, da qual é um dos titulares.
"Ele tem apenas 25 anos, mas já mostrou que é um líder, um profissional brilhante e alguém que busca constantemente melhorar", disse Hugo Viana, diretor de contratações do City.
"Ele é forte, tem qualidades defensivas excepcionais, lê o jogo com inteligência e traz paixão e energia toda vez que entra em campo", acrescentou Viana.
Revelado pelo Chelsea, Guéhi passou a maior parte de sua carreira no Crystal Palace, clube que defendeu em 188 jogos desde a sua chegada, em 2021.
O zagueiro entrou para a história do Palace como o primeiro capitão a levantar uma taça pelo clube, a Copa da Inglaterra, conquistada em maio após a vitória na final em Wimbley justamente sobre o Manchester City.
Ele também conquistou a Community Shield (Supercopa da Inglaterra) contra o Liverpool em agosto e liderou a equipe na primeira competição europeia de sua história, a Liga Conferência.
O clube do sul de Londres conseguiu mantê-lo no último dia da janela de transferências antes do início da temporada atual, no meio do ano passado, quando ele já havia chegado a um acordo com o Liverpool.
No entanto, acabou por negociá-lo na atual janela para evitar que ele saísse livre, sem receber pela transferência, ao término de seu contrato.
As condições dessa saída no meio da temporada criaram tensões entre a diretoria do clube e o técnico Oliver Glasner, que anunciou que deixará o cargo ao final da temporada.
Guéhi, nascido na Costa do Marfim, mas naturalizado inglês, é a segunda contratação de janeiro do Manchester City, após a chegada do atacante ganês Antoine Semenyo, que estava no Bournemouth.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
jta/pm/raa/cb