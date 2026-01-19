Assine
Internacional

Morre aos 93 anos o estilista italiano Valentino

19/01/2026 14:18

O estilista italiano Valentino Garavani morreu aos 93 anos, informou nesta segunda-feira (19) a agência italiana Ansa.

Esse lendário designer morreu em sua casa, em Roma, informou a agência, citando a Fundação Valentino Garavani e o companheiro do estilista, Giancarlo Giammetti.

