Morre aos 93 anos o estilista italiano Valentino
O estilista italiano Valentino Garavani morreu aos 93 anos, informou nesta segunda-feira (19) a agência italiana Ansa.
Esse lendário designer morreu em sua casa, em Roma, informou a agência, citando a Fundação Valentino Garavani e o companheiro do estilista, Giancarlo Giammetti.
