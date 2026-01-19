A guerra entre Japão e um país europeu que durou 100 anos por engano

Imagine um conflito que dura mais de um século, mas sem um único tiro disparado ou batalha travada. Pode parecer roteiro de filme, mas foi exatamente o que aconteceu entre o Japão e Montenegro, um pequeno país dos Bálcãs. A inusitada guerra começou em 1904 e só terminou oficialmente em 2006, durando impressionantes 102 anos.

A origem dessa história remonta à Guerra Russo-Japonesa (1904-1905). Montenegro, um aliado histórico e fiel da Rússia, decidiu demonstrar seu apoio declarando guerra ao Japão. Foi um gesto puramente simbólico, mas que teve consequências inesperadas no longo prazo.

Na prática, a declaração de Montenegro teve impacto nulo no conflito. O país europeu não enviou tropas ou recursos para o front, e sua participação se resumiu ao ato diplomático. O Japão, por sua vez, estava focado em uma guerra real e nem sequer registrou formalmente a declaração do pequeno aliado russo.

Com o fim da Guerra Russo-Japonesa em 1905, com vitória japonesa, a situação ficou no limbo. Montenegro não participou das negociações de paz, e seu estado de guerra com o Japão foi simplesmente esquecido pelas potências mundiais e pelos próprios envolvidos na época.

Um século de esquecimento

Décadas se passaram, e o mapa da Europa mudou drasticamente. Montenegro foi incorporado ao Reino dos Sérvios, Croatas e Eslovenos, que mais tarde se tornou a Iugoslávia. O país deixou de existir como uma nação independente, e a pendência diplomática com o Japão foi enterrada sob camadas de história e novos conflitos mundiais.

A questão só voltou à tona em 2006, quando Montenegro recuperou sua independência após a dissolução da união com a Sérvia. Ao restabelecer suas relações diplomáticas com o mundo, o governo do novo país percebeu que, tecnicamente, ainda estava em guerra com o Japão.

O reconhecimento da independência de Montenegro pelo Japão foi acompanhado da assinatura de um tratado que encerrou formalmente o conflito centenário. O evento marcou o fim de uma das "guerras" mais longas e pacíficas da história, um episódio curioso que sobreviveu a duas guerras mundiais e a toda a Guerra Fria apenas no papel.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.