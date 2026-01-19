Assine
CONFLITO

A guerra entre Japão e um país europeu que durou 100 anos por engano

Por solidariedade à Rússia, um pequeno país declarou guerra ao Japão em 1904 e o conflito só terminou oficialmente em 2006; entenda o caso

19/01/2026 14:14 - atualizado em 19/01/2026 14:17

A guerra entre Japão e um país europeu que durou 100 anos por engano
Vista aérea de uma cidade em Montenegro, palco da &#39;guerra&#39; centenária com o Japão, finalizada em 2006 crédito: Savo Prelevic/wikipedia

Imagine um conflito que dura mais de um século, mas sem um único tiro disparado ou batalha travada. Pode parecer roteiro de filme, mas foi exatamente o que aconteceu entre o Japão e Montenegro, um pequeno país dos Bálcãs. A inusitada guerra começou em 1904 e só terminou oficialmente em 2006, durando impressionantes 102 anos.

A origem dessa história remonta à Guerra Russo-Japonesa (1904-1905). Montenegro, um aliado histórico e fiel da Rússia, decidiu demonstrar seu apoio declarando guerra ao Japão. Foi um gesto puramente simbólico, mas que teve consequências inesperadas no longo prazo.

Na prática, a declaração de Montenegro teve impacto nulo no conflito. O país europeu não enviou tropas ou recursos para o front, e sua participação se resumiu ao ato diplomático. O Japão, por sua vez, estava focado em uma guerra real e nem sequer registrou formalmente a declaração do pequeno aliado russo.

Com o fim da Guerra Russo-Japonesa em 1905, com vitória japonesa, a situação ficou no limbo. Montenegro não participou das negociações de paz, e seu estado de guerra com o Japão foi simplesmente esquecido pelas potências mundiais e pelos próprios envolvidos na época.

Um século de esquecimento

Décadas se passaram, e o mapa da Europa mudou drasticamente. Montenegro foi incorporado ao Reino dos Sérvios, Croatas e Eslovenos, que mais tarde se tornou a Iugoslávia. O país deixou de existir como uma nação independente, e a pendência diplomática com o Japão foi enterrada sob camadas de história e novos conflitos mundiais.

A questão só voltou à tona em 2006, quando Montenegro recuperou sua independência após a dissolução da união com a Sérvia. Ao restabelecer suas relações diplomáticas com o mundo, o governo do novo país percebeu que, tecnicamente, ainda estava em guerra com o Japão.

O reconhecimento da independência de Montenegro pelo Japão foi acompanhado da assinatura de um tratado que encerrou formalmente o conflito centenário. O evento marcou o fim de uma das "guerras" mais longas e pacíficas da história, um episódio curioso que sobreviveu a duas guerras mundiais e a toda a Guerra Fria apenas no papel.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

