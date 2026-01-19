Assine
França descarta aderir ao 'Conselho de Paz' de Trump

19/01/2026 13:54

A França "não prevê dar uma resposta favorável" por ora ao convite para aderir a um "Conselho de Paz" promovido pelo presidente americano, Donald Trump, declarou à AFP o entorno de seu par francês, Emmanuel Macron, nesta segunda-feira (19).

A Casa Branca solicitou a vários líderes mundiais que integrem esse conselho, presidido por Trump, entre eles o presidente russo, Vladimir Putin; o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orban; e o primeiro-ministro canadense, Mark Carney.

O conselho foi concebido originalmente para supervisionar a reconstrução de Gaza, devastada por dois anos de guerra, mas seu estatuto, consultado pela AFP, não parece limitar sua atuação ao território palestino ocupado.

O documento sobre o Conselho de Paz "vai além do mero marco de Gaza", ao contrário das expectativas iniciais, indicou uma fonte próxima ao presidente francês, reiterando que a França segue comprometida com um cessar-fogo em Gaza.

A iniciativa "levanta questões de grande relevância, em particular no que diz respeito aos princípios e à estrutura das Nações Unidas, que em nenhum caso podem ser colocados em dúvida", acrescentou a fonte.

O Ministério das Relações Exteriores da França havia lembrado anteriormente o "apego" do país, que ocupa um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU, "à Carta das Nações Unidas".

"Ela continua sendo a pedra angular de um multilateralismo eficaz, no qual o direito internacional, a igualdade soberana dos Estados e a solução pacífica das controvérsias prevalecem sobre a arbitrariedade, as relações de força e a guerra", acrescentou a chancelaria.

