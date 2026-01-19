Assine
Internacional

Mais de 160 cristãos são sequestrados no norte da Nigéria

AFP
AFP
Repórter
19/01/2026 13:54

Mais de 160 cristãos foram sequestrados, no domingo (18), durante um ataque executado por grupos armados contra duas igrejas em uma aldeia remota do estado de Kaduna, no norte da Nigéria, informaram, nesta segunda-feira (19), um clérigo e um relatório da ONU ao qual a AFP teve acesso.

O país mais populoso da África sofreu um ressurgimento dos sequestros em massa desde novembro, o que levou o governo dos Estados Unidos a lançar ataques militares no dia do Natal, no estado de Sokoto, no noroeste do país.

O presidente americano, Donald Trump, acusou os grupos armados nigerianos de perseguirem os cristãos, a quem descreveu como vítimas de "genocídio".

No domingo, "os atacantes chegaram em grande número, bloquearam entradas das igrejas e obrigaram fiéis a se refugiarem na mata", declarou à AFP o reverendo Joseph Hayab, presidente da Associação Cristã da Nigéria para o Norte.

"Levaram 172, mas nove escaparam", acrescentou.

Os sequestros foram confirmados por um relatório das Nações Unidas que menciona a captura de "mais de 100 fiéis".

Segundo o relatório, o distrito de Kajuru é um alvo prioritário para sequestros devido às "áreas florestais e pouco povoadas que permitem aos bandidos operarem livremente e escaparem das forças de segurança".

A onda de sequestros no final do ano passado levou o presidente nigeriano, Bola Tinubu, a declarar estado de emergência de segurança nacional e a lançar uma campanha de recrutamento de soldados e policiais para combater a insegurança.

