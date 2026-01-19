'Estou onde quero estar', diz Klopp sobre possível futuro no Real Madrid

O alemão Jürgen Klopp, ex-técnico do Liverpool e diretor de futebol do RB Leipzig, se esquivou das perguntas sobre um possível futuro no Real Madrid, conforme noticiado pela imprensa espanhola nos últimos dias.

"Estou em um lugar, como pessoa, no qual estou completamente em paz e estou onde quero estar. Não quero estar em nenhum outro lugar", afirmou Klopp em entrevista em Leipzig.

"Não acordo de manhã animado pensando se o Real Madrid está interessado em mim, isso é coisa da imprensa", acrescentou.

Klopp, de 58 anos e também ex-treinador do Borussia Dortmund antes de sua longa e vitoriosa passagem pelo Liverpool (2015-2024), admitiu que que ficou em parte surpreso, e em parte não, com a demissão de Xabi Alonso do clube merengue na semana passada.

"Quando soube da notícia sobre o Xabi Alonso, tive uma mistura de sentimentos. Sim, fiquei surpreso. E ao mesmo tempo, não, não fiquei surpreso", afirmou.

Após oito meses no cargo, Alonso deixou o comando do Real Madrid na segunda-feira passada, um dia depois da derrota para o Barcelona na final da Supercopa da Espanha, e foi substituído por Álvaro Arbeloa.

Klopp considerou que o clube espanhol deve ter avaliado bem a decisão, levando em conta seus planos para o futuro e a forte concorrência.

"Não faço ideia do porquê, é sempre por uma razão concreta e não por algo genérico. O Real Madrid sabe que não será fácil contratar o próximo", disse o alemão.

"Eu sempre recomendo que, se você for demitir um treinador, tenha um plano claro sobre quem o substituirá", continuou.

Klopp lembrou o caso de Jupp Heynckes, que foi demitido em 1998, oito dias após conquistar a Liga dos Campeões, por não ter vencido o Campeonato Espanhol.

"É sempre assim no Real Madrid, quando não estão no topo da tabela", observou.

Após deixar o Liverpool no final da temporada 2023/2024, Klopp assumiu um papel mais secundário e, no momento, não parece sentir falta do trabalho de técnico.

"Por agora, eu diria que não, mas nunca se pode dizer nunca", ressaltou. "Não espero mudar de ideia, mas nunca se sabe", concluiu.

dwi/dmc/dr/cl/cb