Tesouro dos EUA adverte contra retaliação da UE por tarifas pela Groenlândia

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, advertiu a União Europeia, nesta segunda-feira (19), contra a imposição de tarifas retaliatórias frente às ameaças do presidente americano, Donald Trump, de impor sobretaxas a países europeus contrários à sua ambição de tomar a Groenlândia.

"Acho que seria muito insensato", declarou Bessent a jornalistas no primeiro dia do Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça, onde explicou que Trump quer controlar este território autônomo dinamarquês do Ártico, pois o considera um "ativo estratégico".

"Não vamos externalizar nossa segurança hemisférica a ninguém", acrescentou.

