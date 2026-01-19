Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Tesouro dos EUA adverte contra retaliação da UE por tarifas pela Groenlândia

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
19/01/2026 13:30

compartilhe

SIGA

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, advertiu a União Europeia, nesta segunda-feira (19), contra a imposição de tarifas retaliatórias frente às ameaças do presidente americano, Donald Trump, de impor sobretaxas a países europeus contrários à sua ambição de tomar a Groenlândia.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Acho que seria muito insensato", declarou Bessent a jornalistas no primeiro dia do Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça, onde explicou que Trump quer controlar este território autônomo dinamarquês do Ártico, pois o considera um "ativo estratégico". 

"Não vamos externalizar nossa segurança hemisférica a ninguém", acrescentou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

lth/js/an/sag/mvv/yr

Tópicos relacionados:

comercio davos economia eua politica suica tarifas ue

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay