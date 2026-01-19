AGENDA INTERNACIONAL AFP 7 DIAS
AGENDA INTERNACIONAL DE TERÇA-FEIRA, 20 DE JANEIRO DE 2026 ATÉ TERÇA-FEIRA, 27 DE JANEIRO DE 2026
A hora e a data dos eventos são expressas no horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.
(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas
(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas
TERÇA-FEIRA, 20 DE JANEIRO DE 2026
Américas
WASHINGTON (Estados Unidos) - Tensões entre EUA e Cuba - (até 28 de Fevereiro)
Europa
DAVOS (Suíça) - Reunião anual do Fórum Econômico Mundial - (até 23)
(*) ESTRASBURGO (França) - Protesto de agricultores em frente ao Parlamento Europeu - 07H00 (até 21)
BRAUNSCHWEIG (Alemanha) - Processo de cinco acusados no escândalo 'dieselgate', o escândalo sobre emissões na Volkswagen - (até 28 de Dezembro 2026)
Ásia-Pacífico
HONG KONG (China) - Jimmy Lai e Apple Daily em julgamento sob a lei de segurança nacional - (até 31 de Janeiro 2026)
QUARTA-FEIRA, 21 DE JANEIRO DE 2026
Europa
(*) PARIS (França) - Audiência dos representantes da Shein e da BHV perante a Comissão de Assuntos Econômicos - 06H45
QUINTA-FEIRA, 22 DE JANEIRO DE 2026
Américas
BEVERLY HILLS (Estados Unidos) - Anúncio dos indicados ao 98º Oscar - 11H00
SEXTA-FEIRA, 23 DE JANEIRO DE 2026
Américas
WASHINGTON (Estados Unidos) - Fim do prazo estabelecido por Trump para que o TikTok encontre um proprietário não chinês -
DOMINGO, 25 DE JANEIRO DE 2026
Américas
(+) BRASÍLIA (Brasil) - Implosão de antigo hotel em Brasília - 10H00