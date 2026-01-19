Assine
AGENDA INTERNACIONAL AFP 7 DIAS

19/01/2026 12:54

AGENDA INTERNACIONAL DE TERÇA-FEIRA, 20 DE JANEIRO DE 2026 ATÉ TERÇA-FEIRA, 27 DE JANEIRO DE 2026

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A hora e a data dos eventos são expressas no horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

TERÇA-FEIRA, 20 DE JANEIRO DE 2026

Américas

 WASHINGTON (Estados Unidos) - Tensões entre EUA e Cuba -  (até 28 de Fevereiro)

Europa

 DAVOS (Suíça) - Reunião anual do Fórum Econômico Mundial -  (até 23)

 (*) ESTRASBURGO (França) - Protesto de agricultores em frente ao Parlamento Europeu -  07H00 (até 21)

 BRAUNSCHWEIG (Alemanha) - Processo de cinco acusados no escândalo 'dieselgate', o escândalo sobre emissões na Volkswagen -  (até 28 de Dezembro 2026)

Ásia-Pacífico

 HONG KONG (China) - Jimmy Lai e Apple Daily em julgamento sob a lei de segurança nacional -  (até 31 de Janeiro 2026)

QUARTA-FEIRA, 21 DE JANEIRO DE 2026

Europa

 (*) PARIS (França) - Audiência dos representantes da Shein e da BHV perante a Comissão de Assuntos Econômicos -  06H45

QUINTA-FEIRA, 22 DE JANEIRO DE 2026

Américas

 BEVERLY HILLS (Estados Unidos) - Anúncio dos indicados ao 98º Oscar -  11H00

SEXTA-FEIRA, 23 DE JANEIRO DE 2026

Américas

 WASHINGTON (Estados Unidos) - Fim do prazo estabelecido por Trump para que o TikTok encontre um proprietário não chinês - 

DOMINGO, 25 DE JANEIRO DE 2026

Américas

 (+) BRASÍLIA (Brasil) - Implosão de antigo hotel em Brasília -  10H00

Tópicos relacionados:

agenda internacional midia

