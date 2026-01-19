AGENDA INTERNACIONAL AFP 7 DIAS

AGENDA INTERNACIONAL DE TERÇA-FEIRA, 20 DE JANEIRO DE 2026 ATÉ TERÇA-FEIRA, 27 DE JANEIRO DE 2026

TERÇA-FEIRA, 20 DE JANEIRO DE 2026

Américas

WASHINGTON (Estados Unidos) - Tensões entre EUA e Cuba - (até 28 de Fevereiro)

Europa

DAVOS (Suíça) - Reunião anual do Fórum Econômico Mundial - (até 23)

(*) ESTRASBURGO (França) - Protesto de agricultores em frente ao Parlamento Europeu - 07H00 (até 21)

BRAUNSCHWEIG (Alemanha) - Processo de cinco acusados no escândalo 'dieselgate', o escândalo sobre emissões na Volkswagen - (até 28 de Dezembro 2026)

Ásia-Pacífico

HONG KONG (China) - Jimmy Lai e Apple Daily em julgamento sob a lei de segurança nacional - (até 31 de Janeiro 2026)

QUARTA-FEIRA, 21 DE JANEIRO DE 2026

Europa

(*) PARIS (França) - Audiência dos representantes da Shein e da BHV perante a Comissão de Assuntos Econômicos - 06H45

QUINTA-FEIRA, 22 DE JANEIRO DE 2026

Américas

BEVERLY HILLS (Estados Unidos) - Anúncio dos indicados ao 98º Oscar - 11H00

SEXTA-FEIRA, 23 DE JANEIRO DE 2026

Américas

WASHINGTON (Estados Unidos) - Fim do prazo estabelecido por Trump para que o TikTok encontre um proprietário não chinês -

DOMINGO, 25 DE JANEIRO DE 2026

Américas

(+) BRASÍLIA (Brasil) - Implosão de antigo hotel em Brasília - 10H00