Internacional

Alívio momentâneo em área afetada por incêndios no Chile

AFP
AFP
Repórter
19/01/2026 12:06

As últimas horas nas duas regiões do sul do Chile afetadas por gigantescos incêndios florestais que deixaram 19 mortos foram melhores do que o "projetado", afirmou o presidente Gabriel Boric nesta segunda-feira (19).

No sábado, com as altas temperaturas e os ventos fortes do verão no hemisfério sul, começaram incêndios nas regiões de Ñuble e Biobío, cerca de 500 km ao sul de Santiago.

"A noite de hoje na área dos incêndios foi melhor do que o projetado", disse o presidente Boric, em mensagem em sua conta no X.

No entanto, o presidente advertiu que "as condições climáticas não são boas, por isso é possível que focos sejam reativados" ao longo desta segunda-feira.

Em ambas as regiões, são esperadas para hoje temperaturas próximas de 30 graus Celsius.

No último balanço oficial, o ministro do Interior, Álvaro Elizalde, afirmou que "até o momento se mantém a informação de 19 pessoas mortas".

Os incêndios se concentravam nas localidades de Penco e Lirquén, em Concepción.

Ali, o fogo avançou rapidamente e provocou a morte da maioria das vítimas.

"Às duas e meia da madrugada, o fogo estava fora de controle. Havia um redemoinho que engoliu as casas da parte baixa do bairro", contou à AFP Matías Cid, estudante de 25 anos de Villa Italia, em Penco.

Nesta segunda-feira, os bombeiros mantinham o combate a 14 focos nas duas regiões.

"Os incêndios mais importantes não estão controlados", afirmou a diretora do Serviço Nacional de Prevenção e Resposta a Desastres (Senapred), Alicia Cebrián.

As duas regiões foram declaradas em estado de catástrofe, o que implica que as Forças Armadas assumiram o controle dessas áreas.

Nas localidades mais afetadas de Biobío, foi imposto toque de recolher noturno.

Nesta segunda-feira, o presidente Boric, que viajou no domingo a Concepción, tinha previsto se reunir com o presidente eleito José Antonio Kast, que toma posse em 11 de março.

Nos últimos anos, os incêndios florestais afetaram duramente o Chile, especialmente na região centro-sul.

Em 2 de fevereiro de 2024, vários focos se iniciaram simultaneamente nos arredores da cidade de Viña del Mar, 110 km a noroeste de Santiago, deixando 138 mortos, segundo a Promotoria.

pa/nn/lm/mvv

