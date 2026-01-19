Assine
Dois bebês morrem em incidente em uma creche ilegal de Israel

AFP
AFP
Repórter
19/01/2026 12:06

Dois bebês morreram e 53 foram hospitalizados após um incidente ocorrido nesta segunda-feira (19) em uma creche ilegal em Jerusalém, que, segundo a mídia local, poderia estar relacionado ao sistema de aquecimento do estabelecimento.

Uma das vítimas, uma menina, morreu após ser levada ao hospital em "estado crítico", disse Gal Pachis, chefe do centro de emergências do hospital Shaare Zedek.

Pouco depois, o hospital Hadassa anunciou a morte de um menino de 6 meses, apesar dos "esforços de reanimação realizados pela equipe médica".

Os médicos não especificaram as causas das mortes.

Antes destes anúncios, o serviço de emergências de Israel havia informado que paramédicos estavam "proporcionando tratamento médico e evacuando 55 feridos para hospitais da cidade, incluindo dois bebês em estado crítico".

"Os esforços de reanimação continuam e 53 bebês estão sendo submetidos a mais exames e tratamento médico", acrescentou.

A polícia informou que três adultos que estavam na creche foram detidos para interrogatório.

Segundo o The Times of Israel, a creche operava sem licença e os investigadores estão analisando se o incidente está relacionado com o sistema de aquecimento do local.

Zalmi Neufeld, de 22 anos, disse à AFP que viu "a equipe de emergência tirando as crianças do prédio".

"Vi pais chorando, muitas crianças chorando, crianças por toda a parte", acrescentou.

A creche está localizada em um apartamento de uma área habitada principalmente por membros da comunidade judaica ultraortodoxa.

