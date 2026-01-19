Explosão deixa ao menos sete mortos em Cabul
Uma explosão no centro de Cabul deixou pelo menos sete mortos nesta segunda-feira (19), informou a ONG italiana EMERGENCY, que administra um hospital na capital do Afeganistão.
"Vinte pessoas foram atendidas no Centro Cirúrgico da EMERGENCY em Cabul, após uma explosão esta tarde no bairro de Shahr e Naw, perto do hospital. Entre as pessoas que foram atendidas havia sete pessoas que chegaram mortas", informou a ONG em um comunicado.
