Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Morre Roger Allers, codiretor de 'O Rei Leão'

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
19/01/2026 11:42

compartilhe

SIGA

O diretor e roteirista de filmes de animação Roger Allers, que codirigiu o sucesso de bilheteria "O Rei Leão", morreu aos 76 anos no sábado (17), anunciou o diretor executivo da Disney, Robert Iger, em sua conta no Instagram.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Roger Allers foi um criativo visionário, cujas inúmeras contribuições para a Disney continuarão vivas para as próximas gerações", escreveu Iger na noite de domingo (18).  

"Ele compreendia o poder das grandes histórias. Seu trabalho ajudou a definir uma era da animação que continua sendo fonte de inspiração para o público em todo o mundo. Somos profundamente gratos por tudo o que ele deu à Disney", acrescentou.  

Allers trabalhou em vários clássicos da Disney, como "Tron", "A Pequena Sereia", "A Bela e a Fera" e "Aladdin", além de "O Rei Leão" (1994), um dos maiores sucessos desses estúdios.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur-aje/bpi/cn/nn/mar/yr/mvv

Tópicos relacionados:

animacao cinema eua

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay