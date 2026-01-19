Djokovic estreia sem sustos e avança à 2ª rodada do Aberto da Austrália

O tenista sérvio Novak Djokovic, atual número 4 do mundo, estreou no Aberto da Austrália nesta segunda-feira (19) com uma vitória sem sustos sobre o espanhol Pedro Martinez (N.71) e avançou à segunda rodada do torneio.

Djokovic fechou em 3 sets a 0, com parciais de 6-3, 6-2 e 6-2, em duas horas de jogo na Rod Laver Arena.

Seu adversário na segunda rodada será o italiano Francesco Maestrelli (N.141), que saiu do qualifying e eliminou o francês Terence Atmane (N.64).

Ao entrar em quadra para disputar seu 21º Aberto da Austrália, o sérvio de 38 anos igualou o recorde de participações em Melbourne de seu antigo rival Roger Federer, que se aposentou em 2022.

Djokovic está na chave principal de um torneio de Grand Slam pela 81ª vez na carreira, igualando também um recorde compartilhado por Federer e pelo espanhol Feliciano López.

'Nole' se junta ao atual número 1 do mundo, o espanhol Carlos Alcaraz, e ao alemão Alexander Zverev (N.3) na segunda rodada do Aberto da Austrália, enquanto aguarda a estreia do atual bicampeão, o italiano Jannik Sinner (N.2), que nesta terça-feira enfrentará o francês Hugo Gaston (N.93).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

dga/chc/cb