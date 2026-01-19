Swiatek sofre, mas estreia com vitória e avança no Aberto da Austrália

A tenista polonesa Iga Swiatek, número 2 do mundo e uma das favoritas ao título em Melbourne, sofreu mais do que o esperado em sua estreia no Aberto da Austrália, mas venceu a chinesa Yuan Yue (N.85) nesta segunda-feira (19) e avançou à segunda rodada do torneio.

Swiatek fechou em 2 sets a 0, com parciais de 7-6 (7/5) e 6-3, em duas horas de jogo na Rod Laver Arena.

A polonesa de 24 anos se complicou na partida devido aos 35 erros não forçados que cometeu contra uma adversária que veio do qualifying e que só havia vencido um de seus 13 jogos anteriores em torneios de Grand Slam.

"Estava um pouco enferrujada no início, não comecei bem e ela aproveitou", admitiu Swiatek, que tampouco iniciou bem a temporada, com derrotas para a americana Coco Gauff e Belinda Bencic na United Cup, apesar de a Polônia ter sido campeã.

"Eu sabia que tinha que melhorar meu jogo de pernas para ser mais agressiva e levá-la para o fundo da quadra. Estou feliz por ter funcionado. Sei que tive altos e baixos, então vou me concentrar nisso", acrescentou a polonesa, que busca o título no Aberto da Austrália para ter em seu currículo os quatro troféus de Grand Slam do circuito.

