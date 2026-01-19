Assine
Primeira-ministra do Japão antecipa eleições para 8 de fevereiro

AFP
AFP
Repórter
19/01/2026 08:32

A primeira-ministra japonesa, Sanae Takaichi, anunciou nesta segunda-feira(19) que dissolverá a Câmara Baixa do Parlamento na sexta-feira e antecipará as eleições para 8 de fevereiro, visando fortalecer seu mandato e avançar com seus ambiciosos planos de gastos públicos. 

A líder conservadora, primeira mulher à frente do arquipélago, conta com pesquisas favoráveis para aumentar o número de cadeiras ocupadas por seu partido, o Partido Liberal Democrata (PLD, nacionalista de direita), que governa com uma coalizão de maioria estreita. 

As eleições antecipadas serão realizadas em 8 de fevereiro, acrescentou ela. 

O PLD governou o Japão quase ininterruptamente por décadas, mas sua popularidade despencou recentemente devido a escândalos de financiamento de campanha e à sua incapacidade de conter a inflação, que gira em torno de 3%. 

Takaichi assumiu o governo em outubro, após conquistar a liderança do PLD depois que o partido perdeu a maioria tanto na Câmara Baixa quanto no Senado sob a gestão de seu antecessor, Shigeru Ishiba. 

Apesar do desgaste na imagem do partido, o governo de Takaichi tem um índice de popularidade entre 60 e 70% da população, segundo as pesquisas.

