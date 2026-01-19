Assine
Televisão francesa exibe primeiras imagens de roubo no Louvre

AF
AFP
Repórter
19/01/2026 07:58

A televisão francesa exibiu pela primeira vez imagens do espetacular roubo ao Louvre em outubro, gravadas por câmeras de segurança, que mostram dois dos ladrões retirando joias das vitrines. 

Nas gravações, transmitidas na noite de domingo pela TF1 e pela France Télévisions, os criminosos são claramente identificáveis: um usa uma balaclava preta e um colete amarelo, e o outro está vestido de preto e usa um capacete de motocicleta. 

Ambos entram na Galeria de Apolo, onde as joias estavam guardadas, por uma janela, à qual acessaram utilizando um elevador de carga. 

Um deles homens tenta romper o vidro da vitrine que contém a tiara da Imperatriz Eugênia com uma serra. Ele termina de quebrar o vidro com os braços. 

Em seguida, vai ajudar o outro homem, com dificuldade para quebrar outra vitrine. Finalmente, eles conseguem e rapidamente retiram várias joias. 

A operação durou menos de quatro minutos.Os ladrões fugiram com oito joias da Coroa, avaliadas em cerca de 100 milhões de dólares  (537 milhões de reais na cotação atual).

kp/ito/cbn/cls/es/meb/jc

