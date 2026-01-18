Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Presidente da Guatemala decreta estado de sitio após assassinato de policiais

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
18/01/2026 22:10

compartilhe

SIGA

O presidente da Guatemala, Bernardo Arévalo, decretou neste domingo estado de sítio no país, para combater os grupos criminosos, que mataram oito policiais e protagonizaram rebeliões em presídios nas últimas horas.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A medida permitirá a suspensão de algumas garantias constitucionais, para combater as gangues Barrio 18 e Mara Salvatrucha (MS-13), consideradas "terroristas" pelo país e pelos Estados Unidos.

"Decidi decretar estado de sítio em todo o território nacional por 30 dias a partir de hoje", para "garantir a proteção e a segurança dos cidadãos", anunciou Arévalo, em rede nacional.

O presidente informou que a polícia assumiu o controle das prisões onde membros de grupos criminosos mantinham dezenas de reféns desde ontem para exigir que seus líderes fossem transferidos para presídios com menos restrições.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur-jjr/cjc/lb

Tópicos relacionados:

crime guatemala prisao

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay