Presidente da Guatemala decreta estado de sitio após assassinato de policiais

O presidente da Guatemala, Bernardo Arévalo, decretou neste domingo estado de sítio no país, para combater os grupos criminosos, que mataram oito policiais e protagonizaram rebeliões em presídios nas últimas horas.

A medida permitirá a suspensão de algumas garantias constitucionais, para combater as gangues Barrio 18 e Mara Salvatrucha (MS-13), consideradas "terroristas" pelo país e pelos Estados Unidos.

"Decidi decretar estado de sítio em todo o território nacional por 30 dias a partir de hoje", para "garantir a proteção e a segurança dos cidadãos", anunciou Arévalo, em rede nacional.

O presidente informou que a polícia assumiu o controle das prisões onde membros de grupos criminosos mantinham dezenas de reféns desde ontem para exigir que seus líderes fossem transferidos para presídios com menos restrições.

