Número de mortos em acidente ferroviário na Espanha sobe para 21 (Guarda Civil)

O número de mortos neste domingo em uma colisão entre dois trens que transportavam centenas de passageiros na província espanhola de Córdoba subiu para 21, informou à AFP a Guarda Civil, que não divulgou um número de feridos.

Os serviços de emergência da região da Andaluzia reportaram 25 pessoas gravemente feridas.

"Acompanhamos com grande preocupação o acidente grave entre dois trens de alta velocidade em Adamuz", publicou no X a Casa Real espanhola, que expressou condolências aos familiares das vítimas.

Por causa do acidente, as linhas ferroviárias de alta velocidade entre Madri e o sul da Espanha não vão operar amanhã, anunciou a entidade que administra a rede.

du/rs/ahg/lb