Assine
overlay
Início Internacional
DESCARRILAMENTO

Trens se envolvem em acidente que deixa mortos e feridos na Espanha

Segundo o prefeito de Adamuz, Rafael Moreno, a impressão inicial é de que o choque entre os dois trens foi lateral, e não frontal

Publicidade
Carregando...
F
Folhapress - Notícias
F
Folhapress - Notícias
Repórter
18/01/2026 20:25 - atualizado em 18/01/2026 21:36

compartilhe

SIGA
x
Os vagões que se chocaram seguiam caminhos contrários
Os vagões que se chocaram seguiam caminhos contrários crédito: @eleanorinthesky (via X)/AFP

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um acidente envolvendo dois trens de alta velocidade deixou ao menos 21 mortos e 100 feridos, sendo 25 delas em estado grave, na tarde deste domingo (18/1) no município de Adamuz, na província de Córdoba, no sul da Espanha. As informações são da Reuters e do jornal espanhol El País. Um descarrilamento provocou a colisão.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo o El País, a Guarda Civil e o serviço de emergências da Andaluzia informaram que ao menos 25 pessoas ficaram gravemente feridas e que equipes de resgate foram mobilizadas para retirar passageiros presos nos vagões. Um dos trens, da empresa Iryo, transportava cerca de 300 pessoas, e as causas do descarrilamento ainda são desconhecidas, segundo informações oficiais divulgadas até o momento.

A administradora da infraestrutura ferroviária, Adif, informou que o trem da Iryo havia partido de Málaga às 18h40 (14h40 em Brasília) com destino à estação Puerta de Atocha, em Madri, e que o acidente ocorreu às 19h39, na altura de Adamuz. Os vagões 6 e 8 do trem Alvia - o outro envolvido -, que seguia para Huelva, foram os mais atingidos. Duas das vítimas estavam no trem da Iryo e três no Alvia.

Leia Mais

Autoridades locais relataram cenário crítico

O prefeito de Adamuz, Rafael Moreno, afirmou ter sido um dos primeiros a chegar ao local, acompanhado pela polícia, e descreveu uma situação de "forte impacto", com moradores e gestores públicos auxiliando os passageiros enquanto aguardavam a chegada de ônibus para o deslocamento dos sobreviventes.

Segundo o prefeito, a impressão inicial é de que o choque entre os dois trens foi lateral, e não frontal, já que não havia vagões totalmente esmagados, embora ele tenha ressaltado que a visibilidade era limitada porque o acidente ocorreu à noite.

Governo espanhol acompanha o caso

O ministro dos Transportes, Óscar Puente, deslocou-se ao centro de emergências da Renfe, na estação de Atocha, em Madri, e o primeiro-ministro Pedro Sánchez afirmou que o governo trabalha com as autoridades e os serviços de emergência para prestar auxílio aos passageiros e às famílias das vítimas.

Um jornalista da RTVE que estava em um dos trens afirmou que o impacto foi tão forte que pareceu um terremoto, e descreveu horas de incerteza até a chegada do socorro e a definição de como os passageiros seriam transportados em ônibus.

Passageiros foram evacuados e linha suspensa. A Adif informou que todos os ocupantes dos dois trens precisaram ser retirados e que bombeiros e equipes médicas seguem atuando no local.

A circulação na linha de alta velocidade entre Madri e a Andaluzia foi suspensa por causa do acidente, enquanto o restante da rede ferroviária espanhola opera normalmente.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Com informações da AFP

Tópicos relacionados:

acidente colisao feridos mortos trem trens

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay