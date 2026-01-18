Rennes empata com Le Havre; Paris FC vence Nantes e respira na Ligue 1
A ascensão do Rennes na tabela foi interrompida pelo Le Havre (1 a 1) neste domingo (18), pela 18ª rodada da Ligue 1, enquanto o Paris FC conquistou uma vitória crucial sobre o Nantes (2 a 1) na luta contra o rebaixamento.
Após seis vitórias em sete jogos no campeonato, a equipe bretã (5ª colocada) perdeu a oportunidade de ultrapassar o Lille na quarta posição e pode ser superada pelo Lyon (6º) se este vencer o Brest ainda neste domingo.
Os dois gols no Roazhon Park foram marcados por jogadores suíços: Félix Mambimbi para o Le Havre e Breel Embolo, que empatou para o Rennes.
A equipe da Normandia (14ª colocada) ganhou um fôlego na tabela, agora com 19 pontos, mesma pontuação do Paris FC (13º), que conquistou sua primeira vitória na Ligue 1 desde o dia 1º de novembro, no estádio La Beaujoire.
O Paris FC garantiu a vitória graças aos gols de Ilan Kebbal, que retornou da Copa Africana de Nações, e da contratação do ítalo-americano Luca Koleosho, que marcou em sua estreia na Ligue 1.
Depois de já ter vencido o PSG (1 a 0) nas oitavas de final da Copa da França na segunda-feira, o time recém-promovido demonstra uma melhora em seu desempenho antes de receber outro adversário na luta contra o rebaixamento, o Angers (11º).
O Nantes continua sendo o pior time mandante da Ligue 1, com apenas uma vitória, dois empates e seis derrotas em casa.
Na primeira partida deste domingo, o Strasbourg venceu o clássico do leste contra o Metz (2 a 1). O Racing (7º) conquistou sua primeira vitória no campeonato desde 9 de novembro, no primeiro jogo em casa na Ligue 1 sob o comando de seu novo técnico, o inglês Gary O'Neill.
--- Jogos da 18ª rodada do Campeonato francês e classificação:
- Sexta-feira:
Monaco - Lorient 1 - 3
PSG - Lille 3 - 0
- Sábado:
Lens - Auxerre 1 - 0
Toulouse - Nice 5 - 1
Angers - Olympique de Marselha 2 - 5
- Domingo:
Strasbourg - Metz 2 - 1
Nantes - Paris FC 1 - 2
Rennes - Le Havre 1 - 1
Lyon - Brest
Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG
1. Lens 43 18 14 1 3 32 13 19
2. PSG 42 18 13 3 2 40 15 25
3. Olympique de Marselha 35 18 11 2 5 41 19 22
4. Lille 32 18 10 2 6 33 25 8
5. Rennes 31 18 8 7 3 30 25 5
6. Lyon 30 17 9 3 5 25 17 8
7. Strasbourg 27 18 8 3 7 28 22 6
8. Toulouse 26 18 7 5 6 29 23 6
9. Monaco 23 18 7 2 9 28 33 -5
10. Brest 22 17 6 4 7 23 27 -4
11. Angers 22 18 6 4 8 20 25 -5
12. Lorient 22 18 5 7 6 23 30 -7
13. Paris FC 19 18 5 4 9 24 32 -8
14. Le Havre 19 18 4 7 7 16 24 -8
15. Nice 18 18 5 3 10 21 35 -14
16. Nantes 14 18 3 5 10 17 30 -13
17. Auxerre 12 18 3 3 12 14 28 -14
18. Metz 12 18 3 3 12 19 40 -21
