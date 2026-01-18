Rennes empata com Le Havre; Paris FC vence Nantes e respira na Ligue 1

A ascensão do Rennes na tabela foi interrompida pelo Le Havre (1 a 1) neste domingo (18), pela 18ª rodada da Ligue 1, enquanto o Paris FC conquistou uma vitória crucial sobre o Nantes (2 a 1) na luta contra o rebaixamento.

Após seis vitórias em sete jogos no campeonato, a equipe bretã (5ª colocada) perdeu a oportunidade de ultrapassar o Lille na quarta posição e pode ser superada pelo Lyon (6º) se este vencer o Brest ainda neste domingo.

Os dois gols no Roazhon Park foram marcados por jogadores suíços: Félix Mambimbi para o Le Havre e Breel Embolo, que empatou para o Rennes.

A equipe da Normandia (14ª colocada) ganhou um fôlego na tabela, agora com 19 pontos, mesma pontuação do Paris FC (13º), que conquistou sua primeira vitória na Ligue 1 desde o dia 1º de novembro, no estádio La Beaujoire.

O Paris FC garantiu a vitória graças aos gols de Ilan Kebbal, que retornou da Copa Africana de Nações, e da contratação do ítalo-americano Luca Koleosho, que marcou em sua estreia na Ligue 1.

Depois de já ter vencido o PSG (1 a 0) nas oitavas de final da Copa da França na segunda-feira, o time recém-promovido demonstra uma melhora em seu desempenho antes de receber outro adversário na luta contra o rebaixamento, o Angers (11º).

O Nantes continua sendo o pior time mandante da Ligue 1, com apenas uma vitória, dois empates e seis derrotas em casa.

Na primeira partida deste domingo, o Strasbourg venceu o clássico do leste contra o Metz (2 a 1). O Racing (7º) conquistou sua primeira vitória no campeonato desde 9 de novembro, no primeiro jogo em casa na Ligue 1 sob o comando de seu novo técnico, o inglês Gary O'Neill.

--- Jogos da 18ª rodada do Campeonato francês e classificação:

- Sexta-feira:

Monaco - Lorient 1 - 3

PSG - Lille 3 - 0

- Sábado:

Lens - Auxerre 1 - 0

Toulouse - Nice 5 - 1

Angers - Olympique de Marselha 2 - 5

- Domingo:

Strasbourg - Metz 2 - 1

Nantes - Paris FC 1 - 2

Rennes - Le Havre 1 - 1

Lyon - Brest

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Lens 43 18 14 1 3 32 13 19

2. PSG 42 18 13 3 2 40 15 25

3. Olympique de Marselha 35 18 11 2 5 41 19 22

4. Lille 32 18 10 2 6 33 25 8

5. Rennes 31 18 8 7 3 30 25 5

6. Lyon 30 17 9 3 5 25 17 8

7. Strasbourg 27 18 8 3 7 28 22 6

8. Toulouse 26 18 7 5 6 29 23 6

9. Monaco 23 18 7 2 9 28 33 -5

10. Brest 22 17 6 4 7 23 27 -4

11. Angers 22 18 6 4 8 20 25 -5

12. Lorient 22 18 5 7 6 23 30 -7

13. Paris FC 19 18 5 4 9 24 32 -8

14. Le Havre 19 18 4 7 7 16 24 -8

15. Nice 18 18 5 3 10 21 35 -14

16. Nantes 14 18 3 5 10 17 30 -13

17. Auxerre 12 18 3 3 12 14 28 -14

18. Metz 12 18 3 3 12 19 40 -21

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

./bds/eba/cpb/aam