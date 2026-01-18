Assine
Kiev: conversas com EUA sobre garantias de segurança foram 'substanciais'

A Ucrânia teve "conversas substanciais" com o genro de Donald Trump, Jared Kushner, e o enviado dos Estados Unidos, Steve Witkoff. As negociações devem continuar nesta semana, em Davos, indicou neste domingo (18) o negociador ucraniano Rustem Umerov.

"Tivemos conversas substanciais sobre o desenvolvimento econômico e o plano de prosperidade, e sobre as garantias de segurança para a Ucrânia", publicou em redes sociais Umerov, secretário do Conselho de Segurança e Defesa Nacional. Segundo o funcionário, "as consultas" continuarão durante a reunião do Fórum Econômico Mundial, em Davos, Suíça. 

As conversas ocorreram no momento em que a Ucrânia sofre as consequências de bombardeios russos que afetaram suas instalações de energia, após quase quatro anos de guerra. Parte da capital, Kiev, está sem calefação.

O governo da Ucrânia busca em suas conversas obter mais clareza de seus aliados sobre as garantias de segurança no pós-guerra. "Já houve várias rodadas de negociações. Trabalham nos documentos necessários para encerrar a guerra", disse o presidente Volodimir Zelensky.

O líder ucraniano ressaltou que duvida que a Rússia queira pôr fim à invasão, ao argumentar que Moscou se concentra em "ataques com mísseis" e em forçar "apagões" na Ucrânia.

O novo chefe de gabinete de Zelensky, Kirill Budanov, disse neste domingo que a Ucrânia receberia equipamentos de calefação da Itália para "ajudar as regiões mais afetadas pelo terrorismo russo".

