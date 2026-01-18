Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Boleira desmaia durante jogo do Aberto da Austrália devido ao calor

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
18/01/2026 16:17

compartilhe

SIGA

Uma boleira desmaiou devido ao calor intenso neste domingo (18), no início do Aberto da Austrália, durante a partida entre Zeynep Sonmez e Ekaterina Alexandrova, que prontamente correram para ajudá-la. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O incidente ocorreu quando Alexandrova, a 11ª cabeça de chave, estava sacando no segundo set, e a jovem desmaiou, caindo para trás, enquanto estava parada ao lado da cadeira do árbitro. 

A turca Sonmez correu para ajudá-la, enquanto Alexandrova foi buscar sacos de gelo em uma bolsa térmica à beira da quadra, antes que a boleira recebesse atendimento médico. 

A partida foi suspensa por alguns minutos, com as temperaturas atingindo 28°C.

Quando o jogo recomeçou, Sonmez, que veio do qualifying, surpreendeu Alexandrova com uma vitória por 7-5, 4-6 r 6-4, conquistando a maior vitória de sua carreira. 

A jogadora de 23 anos ganhou destaque em Wimbledon no ano passado, tornando-se a primeira mulher turca a chegar à terceira rodada de um Grand Slam na era Open. 

Na segunda rodada do Aberto da Austrália, ela vai enfrentar a americana Elizabeth Mandlik, que recebeu um convite para o torneio, ou a húngara Anna Bondar. 

As temperaturas podem chegar a 40°C durante o Australian Open. A previsão é de que atinjam pelo menos 36°C esta semana.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

mp/pst/pm/pc/aam

Tópicos relacionados:

2026 abierto australia tenis

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay