Atlético de Madrid vence Alavés (1-0) com gol de Sorloth e é 4º no Espanhol
O Atlético de Madrid continua na luta pelo título da LaLiga após garantir uma vitória por 1 a 0 contra o Alavés neste domingo (18), pela 20ª rodada do campeonato, no estádio Metropolitano, graças a um gol do atacante norueguês Alexander Sorloth no início do segundo tempo (48').
Apesar da falta de eficiência na primeira etapa, a equipe de Diego Simeone pressionou o gol do time basco, que se defendeu recuado, priorizando fechar os espaços para conter os ataques dos donos da casa.
Pouco antes do intervalo, Víctor Parada e Carlos Vicente salvaram a bola em cima da linha após chutes do argentino Thiago Almada e de Marc Pubill.
Logo no início do segundo tempo, Sorloth deu um aviso com uma jogada em que quase conseguiu finalizar depois de receber um passe de Pablo Barrios dentro da pequena área.
Em seguida, Barrios fez um cruzamento preciso e Sorloth cabeceou para o fundo da rede (48'), sem chances para o goleiro Antonio Sivera.
Com esta vitória, o Atlético de Madrid permanece em quarto lugar na tabela com 41 pontos, a mesma pontuação do Villarreal, que está em terceiro e que perdeu no sábado para o Betis (2 a 0) no estádio La Cartuja, embora a equipe de Castellón tenha um jogo a menos.
O 'Atleti' está agora provisoriamente oito pontos atrás do líder Barcelona, que também neste domingo jogará sua partida contra a Real Sociedad, em Anoeta.
--- Jogos da 20ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:
- Sexta-feira:
Espanyol - Girona 0 - 2
- Sábado:
Real Madrid - Levante 2 - 0
Mallorca - Athletic Bilbao 3 - 2
Osasuna - Real Oviedo 3 - 2
Betis - Villarreal 2 - 0
- Domingo:
Getafe - Valencia 0 - 1
Atlético de Madrid - Alavés 1 - 0
Celta Vigo - Rayo Vallecano
(17h00) Real Sociedad - Barcelona
- Segunda-feira:
(17h00) Elche - Sevilla
Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG
1. Barcelona 49 19 16 1 2 53 20 33
2. Real Madrid 48 20 15 3 2 43 17 26
3. Villarreal 41 19 13 2 4 37 19 18
4. Atlético de Madrid 41 20 12 5 3 35 17 18
5. Espanyol 34 20 10 4 6 23 22 1
6. Betis 32 20 8 8 4 33 25 8
7. Celta Vigo 29 19 7 8 4 25 20 5
8. Athletic Bilbao 24 20 7 3 10 19 28 -9
9. Girona 24 20 6 6 8 20 34 -14
10. Elche 23 19 5 8 6 25 24 1
11. Osasuna 22 20 6 4 10 21 24 -3
12. Rayo Vallecano 22 19 5 7 7 16 22 -6
13. Real Sociedad 21 19 5 6 8 24 27 -3
14. Mallorca 21 20 5 6 9 24 30 -6
15. Getafe 21 20 6 3 11 15 26 -11
16. Sevilla 20 19 6 2 11 24 30 -6
17. Valencia 20 20 4 8 8 19 31 -12
18. Alavés 19 20 5 4 11 16 25 -9
19. Levante 14 19 3 5 11 21 32 -11
20. Real Oviedo 13 20 2 7 11 11 31 -20
