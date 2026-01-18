Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Eintracht Frankfurt demite o técnico Dino Toppmöller

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
18/01/2026 16:05

compartilhe

SIGA

O Eintracht Frankfurt anunciou neste domingo (18) a demissão do técnico Dino Toppmöller após uma série de resultados negativos que relegaram o clube à sétima posição na Bundesliga e o deixaram em situação delicada na classificação da Liga dos Campeões. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Esta decisão é o resultado de uma análise esportiva e estrutural minuciosa", explicou o clube em um comunicado, dois dias após um decepcionante empate em 3 a 3 contra o Werder Bremen. 

Sétimo colocado na Bundesliga, o Eintracht Frankfurt está cinco pontos atrás do RB Leipzig (4º), e a 23 pontos do líder Bayern de Munique. 

Na Liga dos Campeões, os 'Águias' ocupam atualmente a 30ª posição, com apenas uma vitória em seis partidas.

O clube, que no ano passado vendeu o atacante francês Hugo Ekitiké para o Liverpool, enfrenta dificuldades principalmente devido a uma das piores defesas do campeonato alemão, tendo sofrido 39 gols desde o início da temporada. 

Além disso, a equipe venceu apenas uma das últimas nove partidas em todas as competições. 

"Devido à recente queda de desempenho, precisamos de um novo impulso esportivo", comentou o diretor esportivo Markus Kroesche. 

Dino Toppmöller havia substituído Oliver Glasner em 2023. O Eintracht Frankfurt terminou a última temporada da Bundesliga na terceira posição. 

Os treinadores das equipes das categorias de base do clube, Dennis Schmitt e Alexander Meier, assumirão o comando da equipe principal interinamente.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

dwi/et/pm/mb/aam

Tópicos relacionados:

fbl ger

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay