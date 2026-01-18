Fiorentina, de luto pela morte de seu presidente, vence na visita ao Bologna

A Fiorentina, clube tradicional que atualmente se encontra na zona de rebaixamento, conquistou sua terceira vitória na Serie A ao derrotar o Bologna por 2 a 1 fora de casa neste domingo (18), um dia após a morte de seu presidente e proprietário americano, Rocco Commisso.

A 'Viola', cujos jogadores fizeram o aquecimento usando camisas estampadas com o nome do presidente e o número 1, venceu graças aos gols de Rolando Mandragora (19') e Roberto Piccoli (45').

A equipe toscana passou por momentos de tensão nos minutos finais, depois que o Bologna diminuiu aos 88 minutos, mas conseguiu sair de Emilia-Romagna com os três pontos.

O clube, que celebrará seu centenário na próxima temporada, continua em situação delicada, na 18ª posição. Mas agora com 17 pontos, igualou a pontuação do primeiro time fora da zona de rebaixamento, o Lecce (17º), que enfrenta o Milan (2º) na última partida do dia.

A Fiorentina teve um início de temporada desastroso, o que levou à demissão do técnico Stefano Pioli apenas três meses após sua chegada.

Desde o final de dezembro, a equipe vem apresentando uma melhora e agora acumula uma sequência de quatro jogos sem derrotas (duas vitórias e dois empates).

Rocco Commisso, proprietário da Fiorentina desde 2019 e fundador do grupo Mediacom Communications, faleceu nos Estados Unidos no sábado, aos 76 anos.

--- Jogos da 21ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Pisa - Atalanta 1 - 1

- Sábado:

Udinese - Inter 0 - 1

Napoli - Sassuolo 1 - 0

Cagliari - Juventus 1 - 0

- Domingo:

Parma - Genoa 0 - 0

Bologna - Fiorentina 1 - 2

Torino - Roma

(16h45) Milan - Lecce

- Segunda-feira:

(14h30) Cremonese - Hellas Verona

(16h45) Lazio - Como

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Inter 49 21 16 1 4 44 17 27

2. Milan 43 20 12 7 1 33 16 17

3. Napoli 43 21 13 4 4 31 17 14

4. Roma 39 20 13 0 7 24 12 12

5. Juventus 39 21 11 6 4 32 17 15

6. Como 34 20 9 7 4 28 16 12

7. Atalanta 32 21 8 8 5 26 20 6

8. Bologna 30 21 8 6 7 30 24 6

9. Lazio 28 20 7 7 6 21 16 5

10. Udinese 26 21 7 5 9 22 33 -11

11. Torino 23 20 6 5 9 21 32 -11

12. Sassuolo 23 21 6 5 10 23 28 -5

13. Parma 23 21 5 8 8 14 22 -8

14. Cremonese 22 20 5 7 8 20 28 -8

15. Cagliari 22 21 5 7 9 22 30 -8

16. Genoa 20 21 4 8 9 22 29 -7

17. Lecce 17 20 4 5 11 13 28 -15

18. Fiorentina 17 21 3 8 10 23 32 -9

19. Pisa 14 21 1 11 9 16 31 -15

20. Hellas Verona 13 20 2 7 11 17 34 -17

