Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Cuba avalia preparação militar em meio a tensões com EUA

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
18/01/2026 15:15

compartilhe

SIGA

Cuba realizou uma reunião de seu Conselho de Defesa Nacional para avaliar sua preparação militar em caso de guerra, em meio à crescente tensão com os Estados Unidos, segundo um comunicado oficial publicado pela imprensa estatal neste domingo (18).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O Conselho de Defesa Nacional, encarregado de assumir o controle do país em circunstâncias excepcionais como conflitos ou desastres naturais, reuniu-se no sábado "com o objetivo de incrementar e aperfeiçoar o nível de preparação e coesão dos órgãos de direção e do pessoal", indicou o breve comunicado.

A reunião teve como objetivo "analisar e aprovar os planos e medidas para a passagem ao Estado de Guerra", acrescentou, sem fornecer mais detalhes.

Segundo o texto, a atividade "faz parte da preparação do país sob a concepção estratégica da Guerra de todo o Povo", termo utilizado pelas autoridades para a mobilização de civis em caso de confronto armado. 

Esta é a primeira reunião do Conselho de Defesa Nacional divulgada desde 3 de janeiro, quando uma operação militar dos Estados Unidos em Caracas levou à captura do agora deposto presidente venezuelano Nicolás Maduro, principal aliado da ilha.

Segundo a agência de notícias local Prensa Latina, a reunião ocorreu no "Dia Nacional da Defesa", durante o qual "as forças populares foram treinadas para enfrentar qualquer agressão". Este tipo de jornada de mobilização é realizado regularmente na ilha.

O Conselho de Defesa Nacional é liderado pelo presidente Miguel Díaz-Canel. Embora o comunicado não especifique os participantes da reunião, indica que o líder revolucionário Raúl Castro, de 94 anos, "esteve a par da atividade, que qualificou como boa e eficiente". 

O mandatário dos Estados Unidos, Donald Trump, intensificou suas ameaças contra Cuba após a incursão em Caracas. Durante essa operação, morreram 32 soldados cubanos, alguns dos quais integravam a equipe de segurança de Maduro.

No início desta semana, Díaz-Canel negou a existência de conversas em curso com Washington, como o magnata republicano havia afirmado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

jb/gv/mr/yr

Tópicos relacionados:

cuba eua venezuela

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay