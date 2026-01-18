Incêndios no sul do Chile deixam 15 mortos e mais de 50.000 evacuados

Os incêndios florestais que avançam de forma descontrolada no sul do Chile neste domingo (18) deixaram pelo menos 15 mortos, e cerca de 50.000 pessoas foram retiradas de suas residências, segundo um balanço das autoridades.

Em meio ao verão no hemisfério sul, com altas temperaturas e ventos fortes, bombeiros combatem 14 focos de incêndio nas regiões de Ñuble e Biobío, cerca de 500 km ao sul de Santiago.

"Estamos enfrentando um quadro complexo", disse o ministro do Interior, Álvaro Elizalde, sobre os incêndios que devastaram várias áreas povoadas durante a madrugada.

As chamas deixam um balanço parcial de 15 mortos, concentrados na região do Biobío, segundo o ministro da Segurança, Luis Cordero, que confirmou cerca de 50.000 evacuados.

O epicentro da tragédia encontra-se nas localidades de Penco e Lirquén, em Concepción, com várias casas completamente destruídas pelo fogo, constatou um jornalista da AFP no local.

"Às duas e meia da madrugada, o fogo estava descontrolado. Havia um redemoinho que devorou as casas da população abaixo", contou à AFP Matías Cid, um estudante de 25 anos que reside em Villa Italia, em Penco.

A velocidade das chamas foi tamanha que "tivemos de sair apenas com o que tínhamos vestido. Acho que se ficássemos mais 20 minutos, morreríamos carbonizados", acrescentou.

O prefeito de Penco, Rodrigo Vera, disse a jornalistas que só neste local 14 pessoas morreram carbonizadas.

- "Não sobrou nada de pé" -

Na vizinha Lirquén, o panorama era igualmente desolador.

O incêndio avançou em "segundos e queimou várias populações". Muitos dos moradores "se salvaram do fogo porque correram para a praia", relatou à AFP Alejandro Arredondo, que mora na cidade.

"Não sobrou nada de pé", acrescentou o homem de 57 anos, diante de um cenário de destruição, com infraestruturas ainda em chamas.

Lirquén é uma pequena vila portuária, com aproximadamente 20.000 habitantes, de onde são enviados para o exterior, principalmente, produtos florestais.

- Incêndio "fora de controle" -

As condições climáticas deste domingo "são muito difíceis" para dominar o incêndio "que está absolutamente fora de controle", assegurou o diretor da Corporação Nacional Florestal de Biobío (Conaf), Esteban Krause.

Para ambas as regiões eram esperadas temperaturas acima dos 30 graus e ventos fortes.

"Para as próximas horas, as condições climáticas não são boas e indicam temperaturas extremas", relatou Elizalde.

Cerca de 3.700 bombeiros combatiam as chamas.

Durante a madrugada, o presidente chileno, Gabriel Boric, decretou estado de catástrofe em Ñuble e Biobío.

"Todos os recursos estão disponíveis", informou o mandatário em postagem no X.

A medida implica, entre outras coisas, que as Forças Armadas tomarão o controle nestes locais.

Boric visitará a região durante o dia.

Nos últimos anos, os incêndios florestais afetaram fortemente o Chile, especialmente na região centro-sul.

Em 2 de fevereiro de 2024, vários incêndios começaram simultaneamente nos arredores da cidade de Viña del Mar, 110 km a noroeste de Santiago.

Segundo dados atualizados do Ministério Público, 138 pessoas morreram nestes incidentes. Além disso, 16.000 pessoas foram afetadas pelas chamas que, de acordo com uma investigação judicial, foram iniciadas intencionalmente por bombeiros e brigadistas florestais.

