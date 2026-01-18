Assine
Alcaraz estreia no Aberto da Austrália com vitória (3-0) sobre Walton

18/01/2026 13:51

O número um do mundo, Carlos Alcaraz, fez uma partida sólida, embora não perfeita, para avançar à segunda rodada do Aberto da Austrália neste domingo (18), o único torneio de Grand Slam que ele ainda não conquistou. 

Em sua primeira partida oficial desde que se separou de seu treinador de longa data, Juan Carlos Ferrero, em meados de dezembro, o espanhol de 22 anos derrotou o australiano Adam Walton (número 81 do ranking) por 6-3, 7-6 (7/2) e 6-2. 

Agora treinado exclusivamente por Samuel López, que se juntou à sua equipe no final de 2024, Alcaraz começou bem a partida, quebrando o saque do adversário com 4-3 no primeiro set antes de fechar a parcial com seu próprio saque.

Mas Walton reagiu no início do segundo set, abrindo uma vantagem de 3-1 antes que o número um do mundo empatasse, forçando um tie-break, que o espanhol venceu sem sustos por 7-2.

No terceiro set, Alcaraz obteve uma quebra de serviço em 3-2, encaminhando a vitória, que selou após pouco mais de duas horas de jogo. 

O próximo adversário do número um do mundo será o alemão Yannick Hanfmann (102º do ranking), que também neste domingo derrotou o americano Zachary Svajda (143º), vindo do qualifying, em quatro sets. 

A partida entre Alcaraz e Walton foi a última do primeiro dia na quadra principal, antes das estreias agendadas para segunda-feira do dez vezes campeão do Australian Open, Novak Djokovic (4º do ranking), do tricampeão do torneio Daniil Medvedev (12º) e do campeão de 2014, Stan Wawrinka (139º), que recebeu um convite da organização para sua última temporada como profissional.

