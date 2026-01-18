Assine
Irã restabelece parcialmente a internet, diz organização de cibersegurança

18/01/2026 12:41

O acesso à internet foi parcialmente restabelecido no Irã, dez dias depois que as autoridades impuseram um bloqueio em 8 de janeiro, devido à onda de protestos que sacudiram o país, informou uma organização de cibersegurança neste domingo (18).

"Os dados de tráfego indicam um retorno significativo de alguns serviços online, como Google, o que sugere que foi habilitado um acesso com um alto nível de filtragem, o que corrobora os informes dos usuários de uma restauração parcial", informou a Netblocks em uma publicação nas redes sociais.

sw/mb/an/mvv

Tópicos relacionados:

internet ira manifestacao

