Ilha de La Gomera, nas Canárias, sofre apagão
compartilheSIGA
A ilha turística espanhola de La Gomera, no arquipélago das Canárias, se recuperava lentamente de um apagão que deixou seus 22.000 habitantes sem eletricidade neste domingo (18), informaram as autoridades locais.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
A pequena ilha ficou sem energia elétrica "às 12h13" locais (09h13 de Brasília), devido à "desestabilização de um dos geradores" da central elétrica de El Palmar, que abastece o território, explicou no X o Cabildo de La Gomera, órgão governamental da ilha.
"Por motivos de segurança", esta falha fez com que "o abastecimento geral caísse, vendo-se afetados a rede elétrica e o serviço de cobertura móvel", acrescentou o Cabildo.
"Estamos fazendo um acompanhamento da situação. Neste momento, começou-se a restaurar a rede elétrica na ilha", informou no X o presidente regional das Canárias, Fernando Clavijo.
Este apagão ocorre em um momento em que La Gomera e o restante do arquipélago atlântico das Canárias estão sob alerta por fortes ondas e ventos, segundo a agência espanhola de meteorologia (Aemet).
Em julho de 2023, a ilha já tinha sofrido um apagão total, provocado por um incêndio em sua central elétrica.
Não foram registrados contratempos causados pela nova ocorrência.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
du/mb/mvv