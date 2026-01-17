Assine
México captura um dos dez mais procurados pelo FBI

Repórter
17/01/2026 19:34

Militares e policiais mexicanos prenderam um homem acusado de assassinar uma jovem nos Estados Unidos em 2016, e que era um dos dez mais procurados pelo FBI, anunciaram autoridades neste sábado.

Segundo o site da polícia federal americana, o detido é o americano de origem hispânica Alejandro Rosales Castillo, 26, acusado de matar Truc Quan "Sandy" Ly Le, com quem trabalhava em um restaurante na cidade de Charlotte.

Segundo a imprensa americana, o homem teve uma breve relação com a vítima, então com 23 anos, a quem pediu dinheiro emprestado. Ele combinou de se encontrarem para o pagamento da dívida, mas, em vez disso, supostamente sequestrou a mulher, obrigou-a a sacar dinheiro em um caixa eletrônico e a levou para uma área de mata, onde a assassinou com um tiro na cabeça, antes de jogar o corpo de um barranco.

O homem é alvo de um "mandado de prisão com fins de extradição" e acusado de "homicídio qualificado, roubo com arma, furto de veículo e sequestro", informou no X o secretário de Segurança mexicano, Omar García Harfuch.

O embaixador dos Estados Unidos no México, Ronald Johnson, publicou na mesma plataforma que a captura "reflete o impacto do esforço conjunto" entre os governos dos dois países.

Após ser preso no estado de Hidalgo, Castillo foi encaminhado ao Ministério Público para dar início ao seu processo legal. O FBI oferecia US$ 250.000 por informações que levassem à sua prisão.

