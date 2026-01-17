Marrocos-Senegal: quem será coroado 'Rei Leão' do futebol africano?

'Leões do Atlas' ou 'Leões de Teranga': Marrocos, país anfitrião, e Senegal se enfrentam neste domingo (18), às 16h (horário de Brasília) na final da Copa Africana de Nações (CAN) em Rabat, disputando a supremacia do futebol continental.

Para o vencedor, será o segundo título na história da competição, já que Marrocos conquistou o troféu em 1976, enquanto o triunfo do Senegal é bem mais recente, na edição de 2021 (adiada para 2022 devido à pandemia de covid-19).

Para muitos, esta é a final dos sonhos, ou pelo menos a mais esperada, entre as duas seleções consideradas as principais favoritas antes do torneio a suceder a Costa do Marfim, que foi eliminada nas quartas de final pelo Egito de Mohamed Salah.

- Adeus de Mané à CAN -

Os egípcios foram eliminados da competição pelo Senegal, que venceu por 1 a 0 nas semifinais na quarta-feira, graças a um gol do seu astro Sadio Mané.

Após a partida, o jogador do Al Nassr confirmou que a final será seu último jogo na Copa Africana de Nações, torneio que ele conquistou há quatro anos.

"Estou feliz que meu último jogo na Copa Africana de Nações será uma final com os meus Leões. Espero que possamos conquistar o troféu e levá-lo para Dakar", disse ele.

O Senegal, no entanto, não poderá contar com dois jogadores importantes.

Após acumularem dois cartões amarelos, o capitão e zagueiro Kalidou Koulibaly e o meio-campista Habib Diarra vão cumprir suspensão.

- Hakimi-Brahim-Bono, trio em alta -

O craque marroquino Achraf Hakimi chegou à Copa Africana de Nações após semanas afastado por lesão e no início da competição foi poupado pelo seu técnico.

Depois de um ano dos sonhos em 2025 com o Paris Saint-Germain, o lateral-direito nascido em Madri pode começar 2026 da melhor maneira possível, finalmente conduzindo sua seleção nacional à glória.

Mas ele não está sozinho: Marrocos conta com o artilheiro do torneio até o momento, Brahim Díaz, com 5 gols, e com um goleiro que está atuando em altíssimo nível, Yassine Bounou, o 'Bono', que sofreu apenas um gol nos seis jogos disputados e foi o herói da disputa de pênaltis contra a Nigéria na última quarta-feira, que classificou os marroquinos para a final.

- Status contra experiência -

Existe um franco favorito? À primeira vista, parece ser Marrocos, pelo fato de ser o país anfitrião e pelo seu desempenho como semifinalista na última Copa do Mundo.

Os marroquinos, que serão um dos co-organizadores da Copa do Mundo de 2030, também são a seleção africana mais bem classificada no ranking da Fifa (11º lugar), enquanto o Senegal é o segundo mais bem ranqueado (19º).

O Senegal, no entanto, tem a vantagem de uma maior experiência.

Esta será a sua terceira final da Copa Africana de Nações em seis anos, depois de perder para a Argélia em 2019 e vencer o Egito em 2022.

Marrocos, por outro lado, não chega à final continental desde a derrota para a Tunísia em 2004.

A comunidade senegalesa é numerosa em Marrocos, mas as arquibancadas do estádio de Rabat vibrarão intensamente a favor da seleção da casa, como aconteceu durante todo o torneio, em busca de um troféu há muito cobiçado no reino magrebino.

