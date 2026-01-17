Membros de gangues voltam a se amotinar em presídios da Guatemala

Membros de gangues se amotinaram, neste sábado (17), em vários presídios da Guatemala, onde protestam desde 2025 contra a transferência de seus líderes para uma prisão de segurança máxima, informaram as autoridades.

As gangues Barrio 18 e sua rival, a Mara Salvatrucha (MS-13), consideradas "organizações terroristas" pelos Estados Unidos e pela Guatemala, são acusadas de crimes como assassinatos por encomenda, extorsão e tráfico de drogas.

Em 2025, as autoridades transferiram seus principais líderes para um presídio de segurança máxima, onde permanecem isolados, o que provocou desde então motins de seus subordinados que exigem a volta de seus chefes.

O Ministério de Governo (Interior) informou, em um comunicado, que as "alterações" da ordem nos presídios são "uma reação direta às decisões firmes" de "tirar privilégios de líderes de estruturas criminosas e de não consentir em suas pressões".

"Na Guatemala não se negocia com terroristas, nem com o crime organizado", acrescentou a nota, segundo a qual a polícia e o exército realizam operações para "restaurar plenamente a ordem".

Os Bombeiros da Guatemala anunciaram que enviaram "diferentes unidades" e ambulâncias para três presídios por "alteração da ordem", sem que se saiba até o momento se há mortos ou feridos nos distúrbios.

Os presídios para onde os bombeiros se dirigiram são Renovación I, onde estão os líderes das gangues. Preventivo e Frajanes, respectivamente 75 km ao sul, na periferia e ao leste da capital guatemalteca.

Alguns veículos de mídia publicaram fotos de um incêndio em Renovación I.

Durante os motins do ano passado, que chegaram a durar vários dias em diversos presídios, os membros das gangues fizeram guardas reféns e um deles morreu baleado.

Em outubro, as autoridades guatemaltecas informaram que 20 líderes da gangue Barrio 18 fugiram de um presídio, o que provocou a remoção da cúpula da segurança e uma crise no país.

A polícia só conseguiu recapturar seis dos foragidos, enquanto outro foi morto a tiros.

Em novembro, chegou à Guatemala uma equipe do FBI (polícia federal americana), criada durante o primeiro mandato de Trump (2017-2021) para desmantelar organizações criminosas transnacionais, como Mara Salvatrucha e Barrio 18.

