Israel questiona composição de órgão do Conselho de Paz para Gaza

Israel anunciou neste sábado que questiona a composição de um órgão do Conselho de Paz para a Faixa de Gaza anunciado pelo presidente americano, Donald Trump, que inclui o ministro das Relações Exteriores da Turquia, Hakan Fidan, e uma autoridade do Catar.
"O anúncio da composição do comitê diretor da Faixa de Gaza, ligado ao Conselho de Paz, não foi coordenado com Israel e vai de encontro à sua política", ressaltou o gabinete do premier Benjamin Netanyahu.
O primeiro-ministro israelense "instruiu o ministro das Relações Exteriores a entrar em contato a respeito com o secretário de Estado americano", Marco Rubio, acrescentou o gabinete.
