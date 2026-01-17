Assine
Nigéria vence Egito nos pênaltis e termina Copa Africana em 3º lugar

17/01/2026 16:05

As duas maiores estrelas do Egito, Mohamed Salah e Omar Marmoush, desperdiçaram seus pênaltis na disputa contra a Nigéria, e as 'Super Águias' venceram a partida pelo terceiro lugar da Copa Africana de Nações. 

O jogo, disputado em Casablanca, terminou sem gols, e na disputa de penalidades, os egípcios, a seleção com mais títulos continentais, foram muito imprecisos. 

Além dos dois jogadores que atuam na Premier League (por Liverpool e Manchester City, respectivamente), o zagueiro Rami Rabia também errou sua cobrança. 

Pelo lado da Nigéria, apenas o primeiro pênalti, cobrado por Fisayo Dele-Bashiru, foi desperdiçado, e Ademola Lookman converteu o pênalti decisivo que garantiu a vitória nigeriana.

É um desfecho triste para Salah, que aos 33 anos pode ter disputado sua última partida na Copa Africana de Nações e que viveu uma temporada repleta de decepções: depois de perder a titularidade no Liverpool, não conseguiu conquistar o tão desejado título para seus torcedores e, neste sábado, viu escapar até mesmo o consolo de um lugar no pódio continental. 

No domingo, em Rabat, o Marrocos, país anfitrião, vai enfrentar o Senegal na final da Copa Africana de Nações. O jogo esta marcado para as 16h (horário de Brasília).

Os marroquinos, campeões em 1976, lutam para encerrar um jejum de 50 anos. Os senegaleses também vão tentar o segundo título continental de sua história, tendo conquistado a CAN em 2021.

