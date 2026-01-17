Lens vence Auxerre (1-0) e recupera liderança do Francês

O surpreendente Lens conquistou sua décima vitória consecutiva em todas as competições, ao derrotar o Auxerre por 1 a 0 em casa, neste sábado (17), pela 18ª rodada da Ligue 1, resultado que lhe permitiu retomar a liderança do campeonato.

O Paris Saint-Germain havia assumido provisoriamente a ponta da tabela ao vencer o Lille por 3 a 0 na sexta-feira, mas agora cai para a segunda posição, um ponto atrás do Lens, que segue imparável.

Diante do Auxerre, atual penúltimo colocado e lutando para deixar a zona de rebaixamento, a equipe do Lens teve que lutar muito mais do que o esperado para garantir os três pontos.

Foi só no segundo tempo que a torcida pôde enfim comemorar no estádio Bollaert-Delelis. O atacante Wesley Saïd dominou a bola com o peito e sem deixar cair finalizou de primeira, sem chances para o goleiro (65').

Saïd, com oito gols, é o artilheiro do Lens na Ligue 1 e está a apenas três gols do artilheiro do campeonato, o ponta-direita inglês Mason Greenwood, do Olympique de Marselha.

Depois do gol, o Lens recuperou a confiança e o Auxerre desmoronou. O líder do campeonato chegou a ter inúmeras chances, algumas delas claríssimas, para ampliar a vantagem, como as de Florian Thauvin (73'), Andrija Bulatovic (80' e 90'+3), Mamadou Sangaré (82' e 89') e Samson Baidoo (83').

--- Jogos da 18ª rodada do Campeonato Francês (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Monaco - Lorient 1 - 3

PSG - Lille 3 - 0

- Sábado:

Lens - Auxerre 1 - 0

Toulouse - Nice

(17h05) Angers - Olympique de Marselha

- Domingo:

(11h00) Strasbourg - Metz

(13h15) Nantes - Paris FC

Rennes - Le Havre

(16h45) Lyon - Brest

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Lens 43 18 14 1 3 32 13 19

2. PSG 42 18 13 3 2 40 15 25

3. Olympique de Marselha 32 17 10 2 5 36 17 19

4. Lille 32 18 10 2 6 33 25 8

5. Lyon 30 17 9 3 5 25 17 8

6. Rennes 30 17 8 6 3 29 24 5

7. Strasbourg 24 17 7 3 7 26 21 5

8. Toulouse 23 17 6 5 6 24 22 2

9. Monaco 23 18 7 2 9 28 33 -5

10. Angers 22 17 6 4 7 18 20 -2

11. Brest 22 17 6 4 7 23 27 -4

12. Lorient 22 18 5 7 6 23 30 -7

13. Le Havre 18 17 4 6 7 15 23 -8

14. Nice 18 17 5 3 9 20 30 -10

15. Paris FC 16 17 4 4 9 22 31 -9

16. Nantes 14 17 3 5 9 16 28 -12

17. Auxerre 12 18 3 3 12 14 28 -14

18. Metz 12 17 3 3 11 18 38 -20

