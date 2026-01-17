Borussia Dortmund vence lanterna St Pauli (3-2) com gol de pênalti nos acréscimos
Um gol de pênalti marcado por Emre Can nos acréscimos (90'+5) deu ao Borussia Dortmund uma vitória dramática por 3 a 2 em casa sobre o lanterna St. Pauli, neste sábado (17), pela 18ª rodada da Bundesliga.
Tudo indicava um tropeço inesperado para os aurinegros, mas, graças a essa vitória, eles permanecem na briga pelo título, diminuindo provisoriamente a diferença para oito pontos em relação ao líder Bayern de Munique, que enfrenta o RB Leipzig, quarto colocado, ainda neste sábado.
A partida parecia tranquila para o Dortmund, que abriu 2 a 0 com gols de Julian Brandt (45+1') e Karim Adeyemi (54').
No entanto, um excesso de relaxamento custou caro aos donos da casa e o St. Pauli conseguiu empatar com gols do americano James Sands (62') e do inglês Ricky-Jade Jones (72').
Na reta final da partida, o Dortmund lutou desesperadamente para evitar o tropeço até que conseguiu, quando uma falta sobre o atacante Maximilian Beier na área resultou em uma revisão do VAR e um pênalti, que Can converteu, fechando o placar em 3 a 2.
Os torcedores do Dortmund puderam, assim, comemorar uma vitória suada, incluindo o chanceler alemão Friedrich Merz, que estava presente em um dos camarotes VIP do Westfalenstadion e é torcedor do time da casa.
Nos outros jogos disputados neste sábado, o destaque foi a vitória do Hoffenheim por 1 a 0 sobre o Bayer Leverkusen, graças a um gol logo no início da partida, marcado pelo holandês Wouter Burger (9').
O Leverkusen permanece na sétima posição e se complicou em sua luta por uma vaga nas competições europeias, enquanto o Hoffenheim entra na zona de classificação para a Liga dos Campeões, assumindo provisoriamente o terceiro lugar com 33 pontos, um a mais que o Leipzig (32), que cai para a quarta posição antes de sua partida contra o Bayern.
O Stuttgart, que recebe o Union Berlin (9º) no domingo, cai para o quinto lugar na tabela.
O Mainz (17º) não conseguiu sair da zona de rebaixamento após perder por 2 a 1 para o Colônia (10º).
As outras duas partidas deste sábado terminaram em empate: um sem gols entre Hamburgo (14º) e Borussia Mönchengladbach (11º), e outro em 1 a 1 entre Wolfsburg (12º) e Heidenheim (16º).
--- Jogos da 18ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília) e classificação:
- Sexta-feira:
Werder Bremen - Eintracht Frankfurt 3 - 3
- Sábado:
Hamburgo - B. Mönchengladbach 0 - 0
Hoffenheim - Bayer Leverkusen 1 - 0
Wolfsburg - Heidenheim 1 - 1
Borussia Dortmund - St Pauli 3 - 2
Colônia - Mainz 2 - 1
RB Leipzig - Bayern de Munique
- Domingo:
(11h30) Stuttgart - Union Berlin
(13h30) Augsburg - Freiburg
Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG
1. Bayern de Munique 47 17 15 2 0 66 13 53
2. Borussia Dortmund 39 18 11 6 1 35 17 18
3. Hoffenheim 33 17 10 3 4 35 21 14
4. RB Leipzig 32 16 10 2 4 32 19 13
5. Stuttgart 32 17 10 2 5 32 25 7
6. Bayer Leverkusen 29 17 9 2 6 34 25 9
7. Eintracht Frankfurt 27 18 7 6 5 38 39 -1
8. Freiburg 23 17 6 5 6 27 29 -2
9. Union Berlin 23 17 6 5 6 23 26 -3
10. Colônia 20 18 5 5 8 27 30 -3
11. B. Mönchengladbach 20 18 5 5 8 23 29 -6
12. Wolfsburg 19 18 5 4 9 27 38 -11
13. Werder Bremen 18 17 4 6 7 21 34 -13
14. Hamburgo 17 17 4 5 8 17 27 -10
15. Augsburg 15 17 4 3 10 18 33 -15
16. Heidenheim 13 18 3 4 11 17 39 -22
17. Mainz 12 18 2 6 10 18 31 -13
18. St Pauli 12 17 3 3 11 16 31 -15
