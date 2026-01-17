Inter vence Udinese (1-0) com gol de Lautaro e aumenta vantagem na liderança do Italiano

Com um gol de Lautaro Martínez, a Inter de Milão ampliou sua vantagem na liderança da Serie A com uma vitória por 1 a 0 fora de casa sobre a Udinese, neste sábado (17), pela 21ª rodada do campeonato italiano, ficando à frente do seu grande rival Milan (2º), que joga contra o Lecce no domingo.

Com este triunfo no Estádio Friuli, os 'nerazzurri' estenderam sua sequência invicta na Serie A para nove jogos consecutivos (oito vitórias e um empate) graças ao gol de seu capitão aos 20 minutos de jogo.

O argentino, atual artilheiro do campeonato, marcou seu décimo primeiro gol na temporada após receber um passe na área de Francesco Pio Esposito.

Antes de enfrentar o Arsenal em casa na terça-feira, no jogo de destaque da sétima rodada da fase de liga da Champions League, a Inter agora tem seis pontos de vantagem sobre o Milan e nove pontos a mais que o Napoli (3º).

No entanto, os napolitanos, atuais campeões italianos, podem diminuir essa diferença se vencerem o Sassuolo ainda neste sábado, no Estádio Diego Armando Maradona.

A Juventus, na quarta posição, está 10 pontos atrás da Inter, mas vem apresentando melhoras sob o comando de Luciano Spalletti e é a grande favorita para vencer o Cagliari na partida que encerra o dia.

--- Jogos da 21ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Pisa - Atalanta 1 - 1

- Sábado:

Udinese - Inter 0 - 1

(14h00) Napoli - Sassuolo

(16h45) Cagliari - Juventus

- Domingo:

(08h30) Parma - Genoa

(11h00) Bologna - Fiorentina

(14h00) Torino - Roma

(16h45) Milan - Lecce

- Segunda-feira:

(14h30) Cremonese - Hellas Verona

(16h45) Lazio - Como

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Inter 49 21 16 1 4 44 17 27

2. Milan 43 20 12 7 1 33 16 17

3. Napoli 40 20 12 4 4 30 17 13

4. Juventus 39 20 11 6 3 32 16 16

5. Roma 39 20 13 0 7 24 12 12

6. Como 34 20 9 7 4 28 16 12

7. Atalanta 32 21 8 8 5 26 20 6

8. Bologna 30 20 8 6 6 29 22 7

9. Lazio 28 20 7 7 6 21 16 5

10. Udinese 26 21 7 5 9 22 33 -11

11. Sassuolo 23 20 6 5 9 23 27 -4

12. Torino 23 20 6 5 9 21 32 -11

13. Cremonese 22 20 5 7 8 20 28 -8

14. Parma 22 20 5 7 8 14 22 -8

15. Genoa 19 20 4 7 9 22 29 -7

16. Cagliari 19 20 4 7 9 21 30 -9

17. Lecce 17 20 4 5 11 13 28 -15

18. Fiorentina 14 20 2 8 10 21 31 -10

19. Pisa 14 21 1 11 9 16 31 -15

20. Hellas Verona 13 20 2 7 11 17 34 -17

