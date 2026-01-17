Na estreia de seu novo técnico, United vence City (2-0), que pode ver Arsenal disparar

Em sua primeira partida sob o comando do novo técnico Michael Carrick, o Manchester United derrotou o Manchester City por 2 a 0 neste sábado (17), em Old Trafford, na partida que abriu a 22ª rodada da Premier League, desferindo um duro golpe nas esperanças de título do grande rival.

Com esta vitória, o United sobe provisoriamente para a quarta posição.

Já o City permanece em segundo lugar, seis pontos atrás do Arsenal, que ainda neste sábado terá a oportunidade de ampliar sua vantagem na visita ao Nottingham Forest.

"Incrível, incrível", comemorou o zagueiro argentino Lisandro Martínez à Sky Sports.

"Acho que uma coisa importante que Michael Carrick disse foi: 'Usem a energia da torcida'. Fizemos isso hoje, e quando estamos unidos assim, é impossível perder em casa. Defendemos muito bem, fomos compactos o tempo todo, e dava para sentir uma energia diferente nos olhos dos jogadores", acrescentou.

Carrick, nomeado técnico dos 'Red Devils' até o final da temporada, aproveitou a letargia do City, com sua equipe controlando o jogo desde o início.

Logo cedo, Harry Maguire quase marcou de cabeça ao mandar a bola no travessão (3'), e um chute de Patrick Dorgu foi defendido por Gianluigi Donnarumma (22').

O goleiro italiano também fez algumas defesas impressionantes no segundo tempo em tentativas de Amad Diallo (57') e Bryan Mbeumo (63'), mas acabou sofrendo o gol dois minutos depois, marcado por Mbeumo, após receber um passe de Bruno Fernandes (65').

Diante de um time do Manchester City completamente inofensivo, que conquistou apenas 3 pontos dos 12 possíveis desde o início do ano, Dorgu pôs fim ao suspense com um cruzamento de Matheus Cunha, aproveitando uma defesa lenta e desorganizada, que mais uma vez não contou com o zagueiro português Rúben Dias, que ficará afastado por mais um mês (76').

--- Jogos da 22ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

- Sábado:

Manchester United - Manchester City 2 - 0

Sunderland - Crystal Palace

Liverpool - Burnley

Leeds - Fulham

Chelsea - Brentford

Tottenham - West Ham

(14h30) Nottingham - Arsenal

- Domingo:

(11h00) Wolverhampton - Newcastle

(13h30) Aston Villa - Everton

- Segunda-feira:

(17h00) Brighton - AFC Bournemouth

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Arsenal 49 21 15 4 2 40 14 26

2. Manchester City 43 22 13 4 5 45 21 24

3. Aston Villa 43 21 13 4 4 33 24 9

4. Manchester United 35 22 9 8 5 38 32 6

5. Liverpool 35 21 10 5 6 32 28 4

6. Brentford 33 21 10 3 8 35 28 7

7. Newcastle 32 21 9 5 7 32 27 5

8. Chelsea 31 21 8 7 6 34 24 10

9. Fulham 31 21 9 4 8 30 30 0

10. Sunderland 30 21 7 9 5 21 22 -1

11. Brighton 29 21 7 8 6 31 28 3

12. Everton 29 21 8 5 8 23 25 -2

13. Crystal Palace 28 21 7 7 7 22 23 -1

14. Tottenham 27 21 7 6 8 30 27 3

15. AFC Bournemouth 26 21 6 8 7 34 40 -6

16. Leeds 22 21 5 7 9 29 37 -8

17. Nottingham 21 21 6 3 12 21 34 -13

18. West Ham 14 21 3 5 13 22 43 -21

19. Burnley 13 21 3 4 14 22 41 -19

20. Wolverhampton 7 21 1 4 16 15 41 -26

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

./bds/jw/hpa/pm/ahg/aam