Milei anuncia que foi convidado por Trump para integrar 'conselho de paz' para Gaza

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
17/01/2026 10:58

O presidente da Argentina, Javier Milei, anunciou neste sábado (17) que recebeu um convite de seu contraparte dos Estados Unidos, Donald Trump, para se juntar como membro fundador do "conselho de paz" para Gaza, anunciado na última quinta-feira. 

Ao compartilhar uma imagem da carta-convite, Milei escreveu no X que será "uma honra" acompanhar a iniciativa presidida pelo próprio Trump e integrada pelo secretário de Estado americano, Marco Rubio, e o ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair.

