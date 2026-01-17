Manifestante é detido em Londres após retirar bandeira da embaixada iraniana

Um manifestante foi detido após escalar o telhado da embaixada do Irã em Londres para retirar sua bandeira, informou a polícia britânica na noite de sexta-feira (16).

"Durante o protesto que ocorreu esta noite em frente à embaixada iraniana, um manifestante entrou ilegalmente em propriedade privada, escalando várias varandas até alcançar o telhado da embaixada, onde retirou uma bandeira", descreveu a polícia na rede social X.

Em 10 de janeiro, outro homem substituiu brevemente o emblema da sede diplomática pela bandeira utilizada antes da revolução islâmica iraniana de 1979.

Na sexta-feira, a manifestação também foi marcada pelo arremesso de objetos contra as forças da ordem e "vários agentes ficaram feridos", indicou a polícia, informando sobre "múltiplas" detenções.

Desde 28 de dezembro, o Irã é palco de um amplo movimento de protestos cuja repressão deixou pelo menos 3.428 mortos, segundo a ONG Iran Human Rights (IHR), sediada na Noruega.

No Reino Unido e em outros países, manifestações são organizadas regularmente para denunciar a repressão e exigir o fim do sistema teocrático que governa a República Islâmica.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur-ceg/mtp/ms/phs/arm/yr