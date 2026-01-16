Presidente interina da Venezuela destitui ministro apontado como laranja de Maduro

A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, destituiu nesta sexta-feira (16) o empresário Álex Saab, acusado de ser laranja do mandatário deposto Nicolás Maduro, do cargo de ministro da Indústria.

A mudança ocorre em meio às pressões de Washington após os ataques de 3 de janeiro.

Saab foi desencarcerado em 2023 pelos Estados Unidos como parte de um acordo que incluiu a libertação de dez americanos presos na Venezuela e, em outubro de 2024, Maduro o nomeou ministro da Indústria.

Delcy anunciou a fusão das pastas de Indústria e Produção Nacional e de Comércio Nacional, que ficará sob o comando de Luis Antonio Villegas.

"Agradeço ao companheiro Álex Saab o seu trabalho a serviço da Pátria, que assumirá novas responsabilidades", escreveu a presidente encarregada no aplicativo de mensagens Telegram.

Nascido na Colômbia, Saab iniciou seus vínculos com o governo venezuelano nos últimos anos da gestão de Hugo Chávez (1999-2013), e chegou a gerir uma gigantesca rede de importações para o governo de Maduro.

Ele era o responsável pela importação de alimentos do programa governamental conhecido como CLAP, afetado por denúncias de corrupção.

Foi detido em 2020 em Cabo Verde e extraditado aos Estados Unidos em outubro de 2021. A Justiça americana o acusava de lavar, através dos Estados Unidos, recursos obtidos ilegalmente na Venezuela.

Caracas negava essas acusações ao afirmar que Saab era um "herói" que trazia alimentos ao país em meio às sanções americanas.

A prisão de Saab foi classificada como um "sequestro" pelo governo venezuelano, que assegurava que era um enviado especial de Caracas e que sua imunidade diplomática foi violada.

A destituição de Saab se soma a uma série de mudanças no gabinete ministerial anunciadas por Delcy Rodríguez na esteira da captura de Maduro e de sua esposa Cilia Flores, após os ataques americanos em Caracas e cidades vizinhas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

mbj/mel/rpr