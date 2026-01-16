Com 2 de Dembélé, PSG vence Lille (3-0) e dorme na liderança do Francês

Dois gols do Bola de Ouro Ousmane Dembélé encaminharam a vitória do Paris Saint-Germain sobre o Lille por 3 a 0 nesta sexta-feira (16), pela 18ª rodada do Campeonato Francês.

Com o resultado, o time parisiense soma 42 pontos e ultrapassa provisoriamente o Lens (40), que pode recuperar a liderança no sábado, quando recebe o Auxerre (17º).

O jogo no Parque dos Príncipes se apresentava como uma armadilha para o PSG, quatro dias depois de uma dolorosa eliminação na fase de 16-avos de final da Copa da França diante do Paris FC e quatro dias antes de visitar o Sporting de Lisboa pela Liga dos Campeões.

O técnico Luis Enrique não queria mais surpresas e escalou seus principais jogadores, sem economizar forças visando a Champions e ciente de que a vitória era uma obrigação para acalmar os ânimos.

Dembélé assumiu o protagonismo e marcou dois gols em momentos cruciais da partida.

O primeiro saiu aos 12 minutos, quando o camisa 10 recebeu na entrada da área e bateu de perna esquerda com categoria no canto do goleiro Berke Özer.

Depois, já no segundo tempo, Dembelé voltou a mostrar frieza e, mesmo cercado por três defensores, fez um golaço por cobertura (64').

Com o jogo decidido, Bradley Barcola aproveitou erro na saída de bola do Lille e marcou o terceiro dos parisienses nos acréscimos (90'+3).

Barcola, com seis gols, é o artilheiro do PSG no campeonato. Ele agora é seguido por Dembélé, que passou um período considerável afastado por lesão e já balançou as redes cinco vezes.

Na sequência da rodada, o Lille, quarto colocado, pode perder seu lugar na zona de classificação da Champions, já que está dois pontos à frente de Lyon (5º) e Rennes (6º), que no domingo jogarão em casa contra (11º) e Le Havre (13º), respectivamente.

- Lorient agrava crise do Monaco -

Mais cedo, o Monaco (9º) agravou sua crise ao ser derrotado em casa pelo Lorient (12º) por 3 a 1.

Com este resultado, a equipe sofre sua sétima derrota nas últimas oito rodadas, a quarta seguida, uma marca negativa inédita na história do clube do Principado.

A última vitória no campeonato aconteceu no dia 29 de novembro (1 a 0 sobre o PSG), pela 14ª rodada.

Os gols no estádio Louis II só saíram no segundo tempo, com Ahmadou Bamba Dieng (68') abrindo o placar para o Lorient, antes de Ansu Fati (76') empatar para o Monaco.

Mas os visitantes sacramentaram a vitória na reta final marcando mais duas vezes, com Jean-Victor Makengo (85') e Karim Dermane (87').

Com mais esta derrota, a nona no campeonato, o Monaco permanece com 23 pontos, um à frente do próprio Lorient e ainda distante da zona de classificação para as copas europeias, que termina no Rennes (30 pontos).

--- Jogos da 18ª rodada do Campeonato Francês (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Monaco - Lorient 1 - 3

PSG - Lille 3 - 0

- Sábado:

(13h00) Lens - Auxerre

(15h00) Toulouse - Nice

(17h05) Angers - Olympique de Marselha

- Domingo:

(11h00) Strasbourg - Metz

(13h15) Nantes - Paris FC

Rennes - Le Havre

(16h45) Lyon - Brest

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 42 18 13 3 2 40 15 25

2. Lens 40 17 13 1 3 31 13 18

3. Olympique de Marselha 32 17 10 2 5 36 17 19

4. Lille 32 18 10 2 6 33 25 8

5. Lyon 30 17 9 3 5 25 17 8

6. Rennes 30 17 8 6 3 29 24 5

7. Strasbourg 24 17 7 3 7 26 21 5

8. Toulouse 23 17 6 5 6 24 22 2

9. Monaco 23 18 7 2 9 28 33 -5

10. Angers 22 17 6 4 7 18 20 -2

11. Brest 22 17 6 4 7 23 27 -4

12. Lorient 22 18 5 7 6 23 30 -7

13. Le Havre 18 17 4 6 7 15 23 -8

14. Nice 18 17 5 3 9 20 30 -10

15. Paris FC 16 17 4 4 9 22 31 -9

16. Nantes 14 17 3 5 9 16 28 -12

17. Auxerre 12 17 3 3 11 14 27 -13

18. Metz 12 17 3 3 11 18 38 -20

