Atalanta empata com Pisa na abertura da 21ª rodada do Italiano

O Pisa, que luta contra o rebaixamento, encerrou a série de três vitórias consecutivas da Atalanta nesta sexta-feira (16), arrancando um empate em 1 a 1 na abertura da 21ª rodada do Campeonato Italiano.

Apesar da superioridade, a 'Dea' só abriu o placar na reta final da partida com Nikola Krstovic (83'), mas o Pisa empatou rapidamente com Rafiu Durosinmi (87').

O jogo marcou a estreia de Giacomo Raspadori pelo time de Bérgamo, um dia depois do anúncio de sua contratação junto ao Atlético de Madrid. O meia-atacante entrou no início do segundo tempo (55') e teve uma atuação discreta.

Com o resultado, a Atalanta permanece na 7ª colocação (32 pontos), a dois pontos do Como (6º), que ocupa a última vaga para as copas europeias da próxima temporada.

Por sua vez, o Pisa, que emenda um segundo empate consecutivo, sobe para a 19ª posição e deixa a lanterna nas mãos do Verona. Com 14 pontos, o time se coloca a três do Lecce (17º), primeiro fora da zona de rebaixamento, a posição de rebaixamento que garante a permanência na primeira divisão.

A 21ª rodada do Campeonato Italiano continua no fim de semana, com destaque para a visita da líder Inter de Milão (43 pontos) à Udinese (10ª).

No domingo, o Milan (2º, 40 pontos) tentará manter a perseguição à sua arquirrival recebendo o Lecce.

--- Jogos da 21ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Pisa - Atalanta 1 - 1

- Sábado:

(11h00) Udinese - Inter

(14h00) Napoli - Sassuolo

(16h45) Cagliari - Juventus

- Domingo:

(08h30) Parma - Genoa

(11h00) Bologna - Fiorentina

(14h00) Torino - Roma

(16h45) Milan - Lecce

- Segunda-feira:

(14h30) Cremonese - Hellas Verona

(16h45) Lazio - Como

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Inter 46 20 15 1 4 43 17 26

2. Milan 43 20 12 7 1 33 16 17

3. Napoli 40 20 12 4 4 30 17 13

4. Juventus 39 20 11 6 3 32 16 16

5. Roma 39 20 13 0 7 24 12 12

6. Como 34 20 9 7 4 28 16 12

7. Atalanta 32 21 8 8 5 26 20 6

8. Bologna 30 20 8 6 6 29 22 7

9. Lazio 28 20 7 7 6 21 16 5

10. Udinese 26 20 7 5 8 22 32 -10

11. Sassuolo 23 20 6 5 9 23 27 -4

12. Torino 23 20 6 5 9 21 32 -11

13. Cremonese 22 20 5 7 8 20 28 -8

14. Parma 22 20 5 7 8 14 22 -8

15. Genoa 19 20 4 7 9 22 29 -7

16. Cagliari 19 20 4 7 9 21 30 -9

17. Lecce 17 20 4 5 11 13 28 -15

18. Fiorentina 14 20 2 8 10 21 31 -10

19. Pisa 14 21 1 11 9 16 31 -15

20. Hellas Verona 13 20 2 7 11 17 34 -17

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

jr/hpa/cb/am