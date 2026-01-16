Assine
Atalanta empata com Pisa na abertura da 21ª rodada do Italiano

O Pisa, que luta contra o rebaixamento, encerrou a série de três vitórias consecutivas da Atalanta nesta sexta-feira (16), arrancando um empate em 1 a 1 na abertura da 21ª rodada do Campeonato Italiano.

Apesar da superioridade, a 'Dea' só abriu o placar na reta final da partida com Nikola Krstovic (83'), mas o Pisa empatou rapidamente com Rafiu Durosinmi (87').

O jogo marcou a estreia de Giacomo Raspadori pelo time de Bérgamo, um dia depois do anúncio de sua contratação junto ao Atlético de Madrid. O meia-atacante entrou no início do segundo tempo (55') e teve uma atuação discreta.

Com o resultado, a Atalanta permanece na 7ª colocação (32 pontos), a dois pontos do Como (6º), que ocupa a última vaga para as copas europeias da próxima temporada.

Por sua vez, o Pisa, que emenda um segundo empate consecutivo, sobe para a 19ª posição e deixa a lanterna nas mãos do Verona. Com 14 pontos, o time se coloca a três do Lecce (17º), primeiro fora da zona de rebaixamento, a posição de rebaixamento que garante a permanência na primeira divisão.

A 21ª rodada do Campeonato Italiano continua no fim de semana, com destaque para a visita da líder Inter de Milão (43 pontos) à Udinese (10ª).

No domingo, o Milan (2º, 40 pontos) tentará manter a perseguição à sua arquirrival recebendo o Lecce.

--- Jogos da 21ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

  

   - Sexta-feira:

   Pisa - Atalanta                     1 - 1

  

   - Sábado:

   (11h00) Udinese - Inter                    

   (14h00) Napoli - Sassuolo                  

   (16h45) Cagliari - Juventus                

  

   - Domingo:

   (08h30) Parma - Genoa                      

   (11h00) Bologna - Fiorentina               

   (14h00) Torino - Roma                      

   (16h45) Milan - Lecce                      

  

   - Segunda-feira:

   (14h30) Cremonese - Hellas Verona          

   (16h45) Lazio - Como                       

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Inter                   46  20  15   1   4  43  17  26

    2. Milan                   43  20  12   7   1  33  16  17

    3. Napoli                  40  20  12   4   4  30  17  13

    4. Juventus                39  20  11   6   3  32  16  16

    5. Roma                    39  20  13   0   7  24  12  12

    6. Como                    34  20   9   7   4  28  16  12

    7. Atalanta                32  21   8   8   5  26  20   6

    8. Bologna                 30  20   8   6   6  29  22   7

    9. Lazio                   28  20   7   7   6  21  16   5

   10. Udinese                 26  20   7   5   8  22  32 -10

   11. Sassuolo                23  20   6   5   9  23  27  -4

   12. Torino                  23  20   6   5   9  21  32 -11

   13. Cremonese               22  20   5   7   8  20  28  -8

   14. Parma                   22  20   5   7   8  14  22  -8

   15. Genoa                   19  20   4   7   9  22  29  -7

   16. Cagliari                19  20   4   7   9  21  30  -9

   17. Lecce                   17  20   4   5  11  13  28 -15

   18. Fiorentina              14  20   2   8  10  21  31 -10

   19. Pisa                    14  21   1  11   9  16  31 -15

   20. Hellas Verona           13  20   2   7  11  17  34 -17

