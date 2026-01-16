Petróleo sobe levemente e acompanha de perto situação no Irã

Os preços do petróleo se recuperaram levemente nesta sexta-feira (16) após a queda do dia anterior, com os operadores acompanhando de perto a evolução da situação no Irã, um importante produtor mundial de petróleo bruto.

Sufocada por uma repressão violenta que deixou milhares de mortos, segundo especialistas e ONGs, a onda de protestos no Irã, iniciada no fim de dezembro, parece ter perdido força nos últimos dias.

O que acontece no país asiático é "o fator determinante dos preços no mercado petrolífero", afirmou Barbara Lambrecht, do Commerzbank.

O preço do petróleo Brent do Mar do Norte, para entrega em março, subiu 0,58% nesta sexta-feira, para 64,13 dólares por barril.

Seu equivalente norte-americano, o West Texas Intermediate, para entrega em fevereiro, avançou 0,42%, para 59,44 dólares por barril.

"Após as últimas declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o risco de uma intervenção (imediata) norte-americana foi revisto para baixo", disse Lambrecht.

Trump agradeceu nesta sexta-feira a Teerã por ter cancelado "todos os enforcamentos previstos" de manifestantes.

"No entanto, o risco de uma escalada da situação persiste", assinalou Lambrecht, o que impede uma queda excessiva dos preços.

Como o petróleo iraniano está sujeito a sanções, "as interrupções no fornecimento iraniano não têm impacto direto nos índices de referência mundiais", segundo analistas da Oxford Economics.

Mas uma perda significativa de barris iranianos, sustentam eles, não pode ser compensada indefinidamente no mercado paralelo e "aumentaria a demanda" no mercado tradicional, impulsionando os preços para cima.

Quanto à oferta, a produção dos membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados (Opep+) caiu em dezembro para 42,83 milhões de barris por dia, o que moderou, em certa medida, as expectativas de excesso de oferta.

