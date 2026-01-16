Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Corina Machado diz que Venezuela já iniciou transição e Delcy cumpre 'ordens' dos EUA

Publicidade
Carregando...
JZ
Jordi ZAMORA
JZ
Jordi ZAMORA
Repórter
16/01/2026 17:44

compartilhe

SIGA

A Venezuela já iniciou "uma verdadeira transição para a democracia" com a ajuda do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que é quem dá as "ordens" à presidente interina Delcy Rodríguez, declarou a líder opositora María Corina Machado nesta sexta-feira (16).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A prioridade neste "processo complexo" é a libertação dos presos políticos, disse Corina Machado após ser recebida por Trump na quinta-feira.

Em sua primeira entrevista coletiva após entregar sua medalha do Prêmio Nobel da Paz a Trump, Corina Machado se esforçou para passar a imagem de que tem interlocução direta com o mandatário, embora o inquilino da Casa Branca priorize claramente a estabilidade no país sul-americano e o petróleo.

O diretor da Agência Central de Inteligência americana (CIA), John Ratcliffe, se reuniu com Delcy, a herdeira provisória do presidente deposto Nicolás Maduro, na quinta-feira, para "melhorar as relações de trabalho".

Corina Machado assegurou ficar feliz com essas reuniões. Segundo ela, Delcy, "sem dúvida, tem informação que deve ser de alto valor para o diretor da CIA".

"Ela não está confortável. Ela está cumprindo ordens porque, afinal, se algo ficou demonstrado em 3 de janeiro é que tinha que haver uma ameaça real", declarou, em alusão ao ataque com o qual os Estados Unidos depuseram o presidente Nicolás Maduro, agora preso em Nova York.

"Quero garantir ao povo venezuelano que a Venezuela será livre, e que isso será conseguido com o apoio dos Estados Unidos e do presidente Donald Trump", frisou.

"Isso não tem nada a ver com uma tensão ou uma decisão [do presidente Trump] entre Delcy Rodríguez e eu. Isso é sobre um cartel e a justiça", acrescentou.

Trump declarou depois que continuará o diálogo com a líder opositora. "Acho que é uma mulher educada, e voltaremos a nos falar", disse ele aos jornalistas.

Em paralelo, um novo voo com 231 venezuelanos deportados pelos Estados Unidos aterrissou nesta sexta-feira no aeroporto que serve Caracas, o primeiro após a incursão militar americana.

- "Obrigado a desmantelar a si mesmo" -

"O regime está obrigado a desmantelar a si mesmo [...] e isso requer que os prisioneiros políticos sejam libertados", explicou Corina Machado. 

O destino desses opositores, que foram às ruas maciçamente em 2024 para protestar contra as eleições que o governo declarou legítimas, é a principal preocupação, confessou Corina Machado, ao assegurar que, após meses na clandestinidade, aprecia agora especialmente "dormir, poder abrir uma janela". 

"Voltarei à Venezuela assim que possível", prometeu. "Mas não sou só eu, são milhões de venezuelanos", acrescentou. 

Trump reviveu a chamada "Doutrina Monroe", em alusão à pretensão dos Estados Unidos de controlar estritamente os destinos da América Latina e do Caribe, tanto de ingerências "externas", com a crescente presença chinesa e os movimentos de Irã e Rússia na região, quanto do que ele considera uma falta de colaboração de alguns países para sua luta contra a imigração irregular e o tráfico de drogas. 

Corina Machado lembrou que o seu país já contava com presença da Rússia, de militares cubanos e do Irã há anos. 

A opositora indicou que sentiu, da parte de Trump, "um enorme respeito pelo povo da Venezuela". 

"Senti que o tempo passava, que podíamos conversar sobre todos os assuntos com absoluta honestidade e franqueza", acrescentou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

jz/nn/rpr/mvv

Tópicos relacionados:

eua midia politica premio venezuela

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay