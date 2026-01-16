Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Unidade de casos não solucionados investiga outras possíveis vítimas de Dominique Pelicot na França

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
16/01/2026 17:08

compartilhe

SIGA

O francês Dominique Pelicot, condenado por organizar estupros de sua então esposa Gisele Pelicot, está sendo investigado de outros crimes por uma unidade de casos não resolvidos, informou a Promotoria francesa à AFP nesta sexta-feira (16).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A unidade de casos não solucionados começou, na segunda-feira, uma nova investigação sobre "trajetórias criminosas" para identificar outras possíveis vítimas de Pelicot, indicou a Promotoria de Nanterre, perto de Paris, confirmando informações divulgadas pela emissora RTL.

Dominique Pelicot foi condenado em 2024 a 20 anos de prisão por estupro agravado, após recrutar dezenas de desconhecidos para estuprar sua então esposa depois de dopá-la na residência do casal na localidade de Mazan, no sul da França, entre 2011 e 2020.

Gisele Pelitot, agora sua ex-esposa, foi aclamada como heroína por sua coragem e dignidade no julgamento, no qual 51 acusados foram declarados culpados.

Desde então, Dominique Pelitot foi interrogado em outros dois casos: um estupro e um assassinato em Paris em 1991, e uma tentativa de estupro na região de Sena e Marne em 1999. Ele negou o caso de 1991, mas admitiu o segundo depois que foi identificado por seu DNA. 

A advogada Florence Rault, que representa as partes civis no caso, declarou que recebeu com satisfação a ampliação da investigação, mas disse à AFP: "Surpreende-me que isso não tenha sido feito há muito tempo", considerando que o acusado foi investigado pela primeira vez em 2022.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

mlf-rr/mat/giv/phz/sag/eg/yr/am

Tópicos relacionados:

crime franca investigacao vitimas

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay