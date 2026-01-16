Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

OpenAI exibirá anúncios no ChatGPT nos EUA nas próximas semanas

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
16/01/2026 16:32

compartilhe

SIGA

A OpenAI anunciou nesta sexta-feira (16) a chegada de anúncios ao ChatGPT, iniciando uma fase de testes nos Estados Unidos para assinantes com preço reduzido e usuários gratuitos do popular assistente de inteligência artificial (IA).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Nas próximas semanas, nos preparamos para iniciar o teste da publicidade nos Estados Unidos para os usuários gratuitos e do plano Go", a assinatura de menor preço, anunciou a OpenAI, confirmando uma mudança muito esperada e comentada há semanas no Vale do Silício.

"As assinaturas Plus, Pro e Enterprise não incluirão publicidade", especifica a empresa em uma extensa publicação que detalha como pretende introduzir esta fonte de receita e, ao mesmo tempo, "manter a confiança" dos usuários nas respostas do ChatGPT, o mais utilizado do mundo. 

Desde seu lançamento em 2022, o valor da OpenAI disparou para US$ 500 bilhões (R$ 2,7 bilhões, na cotação atual) em rodadas de financiamento, acima de qualquer outra companhia privada. 

Alguns esperam que ela possa abrir o capital com uma valorização de US$ 1 trilhão (R$ 5,4 trilhões).

Mas o criador do ChatGPT queima dinheiro a um ritmo vertiginoso, principalmente devido ao poder de computação necessário para oferecer seus serviços.

Com esta medida, a OpenAI aproxima seu modelo de negócios ao dos gigantes Google e Meta, que construíram impérios publicitários sobre a base de serviços gratuitos.

Ao contrário da OpenAI, estas empresas possuem receitas publicitárias para financiar a inovação em IA, e a Amazon também está construindo um sólido negócio de publicidade em suas plataformas de compras e de streaming de vídeo.

"Os anúncios não são uma distração da corrida da IA generativa; são a forma de a OpenAI manter-se nela", disse Jeremy Goldman, analista da Emarketer.

"Se o ChatGPT ativar anúncios, a OpenAI estará admitindo algo simples e transcendental: a corrida já não é apenas sobre a qualidade do modelo; trata-se de monetizar a atenção sem corroer a confiança", acrescentou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bl/ni/mr/mar/mr/dga/yr/am

Tópicos relacionados:

eua ia publicidade

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay