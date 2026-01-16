Assine
Trump afirma que 'não há razão' para recorrer à lei anti-insurreição em Minnesota

16/01/2026 16:20

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou nesta sexta-feira (16) que não havia necessidade imediata de invocar a Lei de Insurreição diante dos protestos contra as operações migratórias em Minnesota, um dia depois de ter ameaçado recorrer a essa lei.

"Se fosse necessário, eu a usaria. Não acho que haja qualquer razão para usá-la neste momento", disse Trump aos jornalistas na Casa Branca ao ser questionado sobre a lei que permite a mobilização e envio de soldados em território americano.

Os protestos estouraram após a morte a tiros, em 7 de janeiro, de uma mulher, Renee Good, por um agente do ICE (Serviço de Imigração e Controle de Aduanas), em Minneapolis, a cidade mais populosa de Minnesota.

Trump e outras autoridades do governo apoiaram a ação do agente.

aue-dk/md/dg/nn/am

Tópicos relacionados:

ataque eua migracao politica

