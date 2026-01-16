Chefe da CIA se reuniu com presidente interina da Venezuela

O chefe da CIA, John Ratcliffe, se reuniu com a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, na quinta-feira (15), em Caracas, no que representa a visita de mais alto nível de um funcionário dos Estados Unidos desde a saída de Nicolás Maduro.

Donald Trump enviou o chefe da agência de inteligência a Caracas para o encontro, que durou cerca de duas horas, segundo fontes americanas.

"Por instruções de Trump, o diretor Ratcliffe viajou à Venezuela para se reunir com a presidente interina Delcy Rodríguez e transmitir a mensagem de que os Estados Unidos buscam melhorar as relações de trabalho", disse nesta sexta-feira (16) um funcionário à AFP, sob condição de anonimato.

Ratcliffe e Rodríguez "conversaram sobre as possíveis oportunidades de colaboração econômica, assim como sobre o ponto de que a Venezuela não pode continuar sendo um santuário para os adversários dos Estados Unidos, especialmente os narcotraficantes", afirmou o funcionário.

A visita do chefe da CIA busca "construir confiança" para uma comunicação permanente entre Washington e Caracas, indicaram fontes americanas.

A visita foi coordenada entre a Casa Branca, o Departamento de Estado e o Pentágono.

A visita ocorreu um dia depois de Trump e Rodríguez terem tido sua primeira conversa telefônica.

Na mesma quinta-feira, a líder opositora María Corina Machado foi recebida na Casa Branca por Trump e entregou ao republicano a medalha do Prêmio Nobel da Paz, com a qual foi distinguida em 2025.

No dia 3 de janeiro, os Estados Unidos lançaram um ataque à Venezuela no qual capturaram Maduro e sua esposa, Cilia Flores, que agora estão presos em Nova York sob acusações de narcotráfico.

Rodríguez, que era vice-presidente de Maduro, assumiu como presidente interina.

Trump declarou que está no comando da Venezuela e de sua indústria petrolífera.

